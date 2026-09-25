Frankfurter Buchmesse 2026 Ein Mosaik aus Vorfreude, Teamwork und großen Namen

Aus der taz | In den Tagen und Wochen vor der Frankfurter Buchmesse meine ich immer eine Art Summen, eine leise Vibration in den Gängen des taz Hauses in der Friedrichstraße wahrzunehmen. Je näher man dem 6. Stock, und damit dem Sitz der Abteilung Marketing, Kommunikation & Kreation (MKK) kommt, umso intensiver ist es zu spüren: Hektische Betriebsamkeit, ein wenig Anspannung, vor allem aber viel Vorfreude liegt in der Luft!

Wie ein Mosaik entsteht hier aus einer Vielzahl kleiner und großer Vorbereitungsschritte der Messeauftritt der taz. Praktisch alle Kolleg:innen der Abteilung (und viele weitere) sind daran beteiligt. Der Stand will ebenso gestaltet werden wie Flyer, Postkarten und Sticker, aus den spannendsten Neuerscheinungen der Verlage wird das Programm für unsere Veranstaltungen gestrickt, unsere Praktikant:innen feilen an Ankündigertexten und Ticketverlosungen.

Für das Gesamtkunstwerk verantwortlich ist meine Kollegin Susanne Ruwwe. Gekonnt fügt sie ein Mosaiksteinchen ans andere. Fällt eines herunter, merkt sie das sofort, passt eines doch nicht so ganz ins Bild, hat sie dafür eine Lösung parat. Und wird es mal stressig, hat sie eine Kiste mit Nervennahrung für das Team gepackt.

Die großen Themen

Diese Nervennahrung können wir gut gebrauchen, denn es sind bewegte Zeiten, in denen wir uns begegnen. Über einige der großen Themen, die die Welt aktuell in Atem halten, sprechen wir mit unseren Gästen bei den taz Talks auf der Frankfurter Buchmesse: Geostrategische Rangeleien in der Weltpolitik, toxische Hypermännlichkeit, politische Verantwortungslosigkeit.

Den Auftakt macht am Donnerstag, den 08.10. um 15 Uhr kein Geringerer als Robert Habeck. In seinem aktuellen Sachbuch beleuchtet er die Rolle der Arktis als entscheidende Region für die Zukunft der globalen Sicherheitspolitik. Darüber spricht er mit taz-Chefreporter Peter Unfried auf der Inspiration Stage in Halle 3.0 und im Livestream.

Am Freitag, den 09.10. widmet sich Susan Neiman im Gespräch mit Chefredakteurin Ulrike Winkelmann der Frage nach der Bedeutung von Ethik in Zeiten der zunehmenden politischen Verantwortungslosigkeit. Diesen Talk sehen Sie um 16 Uhr auf der Dialogue Stage im Foyer der Halle 4.0 und in unserem Livestream.

Kommen Sie vorbei Den Stand der taz finden Sie in diesem Jahr in Halle 3.0, C97. Besuchen Sie uns, stöbern Sie in unseren Messeangeboten, erzählen Sie uns, was Sie bewegt! Für den Besuch ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Den Ticketshop finden Sie hier.

Die renommierte Radikalisierungsexpertin Julia Ebner ist am Samstag, den 10.10.26 um 13:30 Uhr zu Gast bei uns auf der Dialogue Stage im Foyer der Halle 4.0 und im Livestream. Mit Chefredakteurin Katrin Gottschalk spricht sie über die Gefahren extremer Männlichkeit und beschreibt die Zusammenhänge zwischen neuen Männlichkeitsideologien und politischem Extremismus.

Zu guter Letzt beschäftigt sich auch der Wahrheitsklub mit schwerer Kost, und zwar im eigentlichen Wortsinn: Er tagt in diesem Jahr unter dem Motto „Böhmische Knödel für alle!“. Zur Vollversammlung um 14 Uhr am taz Stand in Halle 3.0, C97 laden Andreas Rüttenauer, Harriet Wolff und Rattelschneck aka Marcus Weimer.

🐾 Wir freuen uns auf Sie: taz.de/buchmesse