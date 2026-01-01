taz Talk über die Zukunft freier Radios Freie Radios – Freiraum unter Druck

„Freie Radios werden politisch wahnsinnig unterschätzt“, sagt der Medienwissenschaftler Jan Bönkost im September 2024 gegenüber der taz. Als lokale Plattformen und Sprachrohre marginalisierter Perspektiven sind sie unverzichtbare Orte der demokratischen Öffentlichkeit. Doch viele dieser Sender stehen unter Druck: Unsichere Finanzierungsmodelle und der teure Umstieg von UKW auf DAB+ bringen zahlreiche Projekte an ihre Grenzen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mo., 12.10.2026, 18:30 – 19:30 Uhr Einlass: 18:00 Uhr Wo: Kunst- und Mediencampus Hamburg Finkenau 35, Gebäude C 22081 Hamburg Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung per E-Mail an stiftung@taz.de oder über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Warum eignen sich Radios besonders als Räume der Gegenöffentlichkeit? Wie können freie Sender in politisch fragilen Zeiten den digitalen Wandel bestehen – und welche Rolle spielen dabei ihre Communitys?

Gemeinsam mit Vertreter:innen aus der Praxis sprechen wir über die Zukunft freier Radios: über technische Infrastrukturen, Finanzierungsmodelle, neue Formen von Reichweite und ihre anhaltende politische Bedeutung als demokratische Stimme jenseits des Mainstreams. Eine Veranstaltung aus der Reihe «lost & found» der taz panterstiftung.

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Im Gespräch:

🐾 Alexander Drechsel volontierte bei Spiegel Online und arbeitete zwischen 2001 und 2019 als festangestellter Redakteur für Reuters, ARD-aktuell, DW und den SWR. Seit 2019 leitet er TIDE: Hamburgs Bürger:innensender und Ausbildungskanal. Dort verantwortet er nicht nur zweisprachiges Programm ehrenamtlicher Produzent:innen in Radio und TV, sondern beispielsweise auch die schulische und außerschulische Medienpädagogik.

Die Ankündigung weiterer Gäste folgt.

Moderation:

🐾 Moritz Martin ist taz lab Redakteur und bei der taz panterstiftung im Bereich international media exchange tätig. Er ist Initiator und Moderator der Talk-Reihe lost & found die Musik- und Kulturthemen verhandelt, sowie Co-Founder des Labels MANIAC.

Die Reihe «lost & found» der taz panterstiftung greift regelmäßig Themen rund um (Club-)Kultur, Musik und Medien auf und beleuchtet die gesellschaftlichen Bedingungen subkultureller Szenen. Bereits der letzte Talk in der taz Kantine drehte sich um die Bedeutung von Community-Radios als partizipative Orte.