Jetzt in der Verlosung Tickets für „HALF LIGHT“ zu gewinnen

HALF LIGHT bringt führende internationale Künstler:innen zusammen, die an der Schnittstelle von Klang, Bild und Wahrnehmung arbeiten. Als ein einziges, durchgehendes Erlebnis konzipiert, entfaltet sich der Abend als zusammenhängender Bogen. Jede Performance wird dabei Teil einer größeren klanglichen und visuellen Entwicklung: von der haptischen Welt des Magnetbands über immersive audiovisuelle Kompositionen bis hin zu gewaltigen Drones und einer radikalen brutalistischen Reduktion.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Light“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 19.10.2026 um 10:00 Uhr.

Der italienische Komponist Abul Mogard, eine der eigenwilligsten Stimmen der zeitgenössischen Ambient- und elektronischen Musik, präsentiert gemeinsam mit der brasilianischen Visual Artist Marja de Sanctis die audiovisuelle Premiere einer neuen Arbeit, die die Welt von Quiet Pieces, Mogards gefeiertem Album von 2025, weiterführt.

Bekannt dafür, langsam fließende elektronische Klänge, Archivmaterial und dichte harmonische Texturen zu weit ausgreifenden, immersiven Klangwelten zu verdichten, überträgt Mogard seinen unverwechselbaren Ansatz in eine neue Zusammenarbeit mit de Sanctis. Die eigens für die monumentale Architektur der Betonhalle entwickelte Arbeit setzt Klang, Bild, Erinnerung und Licht in ein neues räumliches Verhältnis.

Der iberoamerikanische Künstler Rafael Anton Irisarri präsentiert ein Solokonzert, das auf seiner jüngsten Arbeit Points of Inaccessibility basiert. Mit gestrichener Gitarre, aufragenden Harmonien und lang anhaltenden, raumgreifenden Drones erforscht die Performance das Paradox der Entkopplung in einer Zeit ständiger Vernetzung.

Den Auftakt des Abends bildet die mexikanische Soundkünstlerin Concepción Huerta, die für eine neue Generation experimenteller Künstler:innen steht, die aus der lebendigen elektronischen und elektroakustischen Szene Mexiko-Stadts hervorgegangen ist und inzwischen internationale Aufmerksamkeit erhält. Zuletzt im The Wire für ihre Arbeit mit Magnetband vorgestellt, überführt Huerta dieses Medium in eine zeitgenössische Live-Praxis.

🐾 Die taz verlost 2x2 Tickets für „HALF LIGHT“ am 23. Oktober um 20.00 Uhr im silent green (Betonhalle) in Berlin.

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