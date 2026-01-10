Jetzt in der Verlosung AGGREGATE Festival 2026 – New music for pipe organs

Gegründet und kuratiert von gamut inc, ist das jährliche AGGREGATE Festival seit 2021 die deutsche Plattform für zeitgenössische (computergesteuerte) Pfeifenorgelmusik. Präsentiert werden neue Positionen für Orgel an ikonischen Orten und an der Schnittstelle von zeitgenössischer Musik, Clubkultur und Elektronik

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Aggregate“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 29.09.2026 um 10:00 Uhr.

Die diesjährige Ausgabe des AGGREGATE Festivals zeichnet im Konzerthaus Berlin und in der St. Hedwigs-Kathedrale vom 30. September bis 1. Oktober eine Linie von den Ursprüngen der Computermusik bis zur Hyperorgel von heute, wobei zwei der Pionierstimmen – Laurie Spiegel und Tristan Perich – im Zentrum stehen.

Gemeinsam mit Laurie Spiegel arbeitet gamut inc an Adaptionen mehrerer Stücke aus Spiegel's The Expanding Universe für die Konzerthaus-Orgel. Dabei bringt gamut inc seine Erfahrung in der Resynthese elektronischer Klänge auf akustischem Weg ein – die Orgel wird so zum akustischen Synthesizer, der Spiegels computergesteuerte Analogklänge durch die Pfeifen neu entdecken läßt.

Tristan Perich, hat mit Infinity Gradient sein bislang größtes Werk geschaffen – eine einstündige, 7-sätzige Komposition für Pfeifenorgel und 100 Lautsprecher, die mit selbst programmierter 1-Bit-Elektronik angesteuert werden. Das Stück wurde bereits u.a. in New York, Porto und Montréal aufgeführt und wird vom Organisten James McVinnie gespielt.

Außerdem: Neue Werke des mexikanischen Komponisten Mauricio Silva Orendain, der Elektromusiker:in Rrose (Seth Hrovitz) und vom Duo Sollmann Sprenger sowie eine Zusammenarbeit des Domorganisten Marcel Andreas Ober mit dem Elektronikmusiker Benjamin Geyer.

Verlost werden 2x2 Tickets für die Uraufführungen von Marcel Andreas Ober & Benjamin Geyer, Mauricio Silva Orendain und Infinity Gradient (organ + 100 speakers) von Tristan Perich & James McVinnie am 1. Oktober in der St. Hedwigs-Kathedrale.