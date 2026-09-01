piwik no script img

Schnäppchenjagd und Frühstück Der taz-Shop-Stöbermarkt

Am Sonntag, den 20.09., öffnet der taz Shop seinen Stöbermarkt von 9-15 Uhr! Passend dazu öffnet auch die taz Kantine und versorgt mit einem leckeren Frühstück alle tazzigen Schnäppchenjäger:innen.

Der taz Shop ist zu sehen. Im Vordergrund steht mittig der Verkaufstresen, links dahinter das große Regal mit den taz Shop Artikeln.
Der taz Shop, unendliche Weiten - und unendlich viele nachhaltige Schnäppchen!

Foto: taz

Haben Sie am Sonntag, den 20. September schon etwas vor – außer wählen zu gehen natürlich?

Veranstaltungsinformationen

Wann: 20. September, 9-15 Uhr

Wo: Im taz-Haus

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Der taz Shop hat aufgeräumt und echte Fundstücke zutage gefördert: Quer durch unser Sortiment warten zahlreiche Restposten und tolle Angebote darauf, von Ihnen entdeckt zu werden – schließlich brauchen wir Platz für die anstehende Geschenkesaison.

Für die perfekte Stärkung sorgt die taz Kantine mit einem vielfältigen und leckeren Frühstücksangebot.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

wochentaz ausprobieren