Schnäppchenjagd und Frühstück : Der taz-Shop-Stöbermarkt
Am Sonntag, den 20.09., öffnet der taz Shop seinen Stöbermarkt von 9-15 Uhr! Passend dazu öffnet auch die taz Kantine und versorgt mit einem leckeren Frühstück alle tazzigen Schnäppchenjäger:innen.
Haben Sie am Sonntag, den 20. September schon etwas vor – außer wählen zu gehen natürlich?
Veranstaltungsinformationen
Wann: 20. September, 9-15 Uhr
Wo: Im taz-Haus
Friedrichstr. 21
10969 Berlin
Der taz Shop hat aufgeräumt und echte Fundstücke zutage gefördert: Quer durch unser Sortiment warten zahlreiche Restposten und tolle Angebote darauf, von Ihnen entdeckt zu werden – schließlich brauchen wir Platz für die anstehende Geschenkesaison.
Für die perfekte Stärkung sorgt die taz Kantine mit einem vielfältigen und leckeren Frühstücksangebot.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!