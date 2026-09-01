Schnäppchenjagd und Frühstück Der taz-Shop-Stöbermarkt

Haben Sie am Sonntag, den 20. September schon etwas vor – außer wählen zu gehen natürlich?

Veranstaltungsinformationen Wann: 20. September, 9-15 Uhr Wo: Im taz-Haus Friedrichstr. 21 10969 Berlin

Der taz Shop hat aufgeräumt und echte Fundstücke zutage gefördert: Quer durch unser Sortiment warten zahlreiche Restposten und tolle Angebote darauf, von Ihnen entdeckt zu werden – schließlich brauchen wir Platz für die anstehende Geschenkesaison.

Für die perfekte Stärkung sorgt die taz Kantine mit einem vielfältigen und leckeren Frühstücksangebot.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!