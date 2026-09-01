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Jetzt in der Verlosung Tickets für „Swing’it 1923“ zu gewinnen

Swing’it: Mit Prohibition 1923 zurück in die Roaring Twenties - die taz verlost jeweils 2x2 Freikarten für fünf Auftritte der Band in verschiedenen deutschen Städten.

Bild mit 6 Männern in 20-er Jahre Anzügen, die in die Kamera schauen
Nach internationalen Auftritten für fünf Shows in Deutschland: die Band Swing’it

Foto: Swingit!

Die norwegische Band Swing’it bringt mit Prohibition 1923 die Energie der Roaring Twenties zurück auf die Bühne. Swing, Brass, Pop und Cabaret treffen auf eine immersive Show, die Konzert und Zeitreise miteinander verbindet.

Die 5 Tourstopps in der Übersicht

München

Ort: Backstage, München

Datum: 18.09.2026

Einsendeschluss: 14.09.2026

Düsseldorf

Ort: Capitol Theater, Düsseldorf

Datum: 19.09.2026

Einsendeschluss: 14.09.2026

Frankfurt am Main

Ort: Batschkapp, Frankfurt am Main

Datum: 26.09.2026

Einsendeschluss: 14.09.2026

Köln

Ort: GLORIA, Köln

Datum: 02.10.2026

Verlosungszeitraum: 14.09. - 21.09.2026

Stuttgart

Ort: Im Wizemann, Stuttgart

Datum: 17.10.2026

Verlosungszeitraum: 28.09. - 05.10.2026

Im Mittelpunkt steht eine Welt zwischen Speakeasy, Gatsby Ästhetik und ausgelassener Live Musik. Statt eines klassischen Konzerts erwartet das Publikum ein Abend, bei dem die Atmosphäre der 1920er Jahre Teil der gesamten Show wird.

Nach internationalen Auftritten kommt Swing’it im September und Oktober mit Prohibition 1923 für fünf Shows nach Deutschland. Stationen der Tour sind München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln und Stuttgart.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort jeweils „München“, „Düsseldorf“ oder „Frankfurt“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist 14.09.2026 um 10:00 Uhr.

Die taz verlost vorerst für die nächsten drei Tourstopps München, Düsseldorf und Frankfurt am Main jeweils 2x2 Tickets.

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