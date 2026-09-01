Jetzt in der Verlosung : Tickets für „Swing’it 1923“ zu gewinnen
Swing’it: Mit Prohibition 1923 zurück in die Roaring Twenties - die taz verlost jeweils 2x2 Freikarten für fünf Auftritte der Band in verschiedenen deutschen Städten.
Die norwegische Band Swing’it bringt mit Prohibition 1923 die Energie der Roaring Twenties zurück auf die Bühne. Swing, Brass, Pop und Cabaret treffen auf eine immersive Show, die Konzert und Zeitreise miteinander verbindet.
München
Ort: Backstage, München
Datum: 18.09.2026
Einsendeschluss: 14.09.2026
Düsseldorf
Ort: Capitol Theater, Düsseldorf
Datum: 19.09.2026
Einsendeschluss: 14.09.2026
Frankfurt am Main
Ort: Batschkapp, Frankfurt am Main
Datum: 26.09.2026
Einsendeschluss: 14.09.2026
Köln
Ort: GLORIA, Köln
Datum: 02.10.2026
Verlosungszeitraum: 14.09. - 21.09.2026
Stuttgart
Ort: Im Wizemann, Stuttgart
Datum: 17.10.2026
Verlosungszeitraum: 28.09. - 05.10.2026
Im Mittelpunkt steht eine Welt zwischen Speakeasy, Gatsby Ästhetik und ausgelassener Live Musik. Statt eines klassischen Konzerts erwartet das Publikum ein Abend, bei dem die Atmosphäre der 1920er Jahre Teil der gesamten Show wird.
Nach internationalen Auftritten kommt Swing’it im September und Oktober mit Prohibition 1923 für fünf Shows nach Deutschland. Stationen der Tour sind München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln und Stuttgart.
Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort jeweils „München“, „Düsseldorf“ oder „Frankfurt“ im Betreff an.
Einsendeschluss ist 14.09.2026 um 10:00 Uhr.
Die taz verlost vorerst für die nächsten drei Tourstopps München, Düsseldorf und Frankfurt am Main jeweils 2x2 Tickets.
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