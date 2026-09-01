Jetzt in der Verlosung Tickets für „Swing’it 1923“ zu gewinnen

Die norwegische Band Swing’it bringt mit Prohibition 1923 die Energie der Roaring Twenties zurück auf die Bühne. Swing, Brass, Pop und Cabaret treffen auf eine immersive Show, die Konzert und Zeitreise miteinander verbindet.

Die 5 Tourstopps in der Übersicht München Ort: Backstage, München Datum: 18.09.2026 Einsendeschluss: 14.09.2026 Düsseldorf Ort: Capitol Theater, Düsseldorf Datum: 19.09.2026 Einsendeschluss: 14.09.2026 Frankfurt am Main Ort: Batschkapp, Frankfurt am Main Datum: 26.09.2026 Einsendeschluss: 14.09.2026 Köln Ort: GLORIA, Köln Datum: 02.10.2026 Verlosungszeitraum: 14.09. - 21.09.2026 Stuttgart Ort: Im Wizemann, Stuttgart Datum: 17.10.2026 Verlosungszeitraum: 28.09. - 05.10.2026

Im Mittelpunkt steht eine Welt zwischen Speakeasy, Gatsby Ästhetik und ausgelassener Live Musik. Statt eines klassischen Konzerts erwartet das Publikum ein Abend, bei dem die Atmosphäre der 1920er Jahre Teil der gesamten Show wird.

Nach internationalen Auftritten kommt Swing’it im September und Oktober mit Prohibition 1923 für fünf Shows nach Deutschland. Stationen der Tour sind München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln und Stuttgart.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort jeweils „München“, „Düsseldorf“ oder „Frankfurt“ im Betreff an. Einsendeschluss ist 14.09.2026 um 10:00 Uhr.

Die taz verlost vorerst für die nächsten drei Tourstopps München, Düsseldorf und Frankfurt am Main jeweils 2x2 Tickets.