Jetzt in der Verlosung Tickets für Lange Nacht der Museen 2026 zu gewinnen

75 Museen und 750 Events mit nur einem Ticket- wer gerne in die Geschichte krimineller Machenschaften eintaucht und detektivische Spurensuchen liebt, ist bei der diesjährigen Langen Nacht der Museen genau richtig!

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Museen“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 27.08.2026 um 12:00 Uhr.

Das Programm widmet sich dem Verbrechen in all seinen hält für Kunstliebhaber*innen, Familien und Nachschwärmer*innen viele spannendeVeranstaltungen.

In der Langen Nacht der Museen öffnen Museen, Ausstellungshäuser, Planetarien und Gedenkstätten in ganz Berlin und laden zu Expressführungen, Workshops, Konzerten, Lesungen, Künstlergesprächen, Performances und DJ Sets ein.

Die taz verlost 3x2 Tickets für die Lange Nacht der Museen: „Crime in Berlin" am 29.08.2026 von 18:00 bis 02:00 Uhr.