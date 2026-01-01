Jetzt in der Verlosung Tickets für die Hausparty im Haus73

Vom 10.-12. September wird das Jubiläum des Kulturhaus 73 mit einem Festival gefeiert und das Beste aus dem Kulturprogramm in drei volle Tage gepresst: Konzerte (u.a. von Güner Künier, LIN, Shybits, Urbannino, Cosey Mueller und Blackbird Mantra), Drag Bingo, Workshops, Partys, Drag-Pubquiz und Kreativmarkt an einem langen Wochenende. Oder in anderen Worten: eine riesig-mausig und immens-sausige Festival-Mausesause mit allem drum und dran!

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Haus73“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 02.09.2026 um 10:00 Uhr.

Schon seit 20 Jahren gibt es das Kulturhaus 73 auf dem Schulterblatt. 3 Bars, 2 Clubs und mehr Veranstaltungen als das Kalenderjahr Tage hat. Das Kulturhaus 73 steht für kulturelle Vielfalt und ein Angebot das Genre - und Artübergreifend ist. Egal ob am Wochenende mit elektronischer Musik oder zu jedem anderen Zeitpunkt mit Konzerten, Stand-Up-Comedy, FLINTA*-Veranstaltungen, Floh- und Kreativmärkten oder politischen Diskussionsformaten wie dem taz Salon.

Die taz verlost 2x2 Freikarten für die Hausparty im Haus73 vom 10. bis 12.09.2026.