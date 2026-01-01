taz Talk meets Buchmesse Frankfurt 2026 Von Fitness zu Faschismus – Gefahren extremer Männlichkeit

Julia Ebner ist eine vielseitige Expertin: Sie forscht zu Radikalisierung, arbeitet als Rechercheurin und analysiert gesellschaftliche Trends. In ihrem neuen Buch nutzt sie diese Expertise, um zu untersuchen, wie Männer in verschiedene Formen der Radikalisierung abgleiten.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 10.10.2025, 13:30 Uhr Wo: Frankfurt Studio (Foyer, Halle 3.0) Dialogue Stage Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Deutschland Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Sie beleuchtet, wie nationalistische Gruppen, KI-gestützte sexualisierte Gewalt und einflussreiche Persönlichkeiten wie Andrew Tate, Clavicular oder Nick Fuentes junge Männer anziehen. Diese Figuren versprechen Erfolg, Dominanz über Frauen und globale Vorherrschaft starker Männer durch Strategien wie "Looksmaxxing".

Ebner stellt zentrale Fragen: Wann werden Männer anfällig für Gewalt? Wie wird gewaltbereite Männlichkeit zu einem weltweiten, profitablen Geschäft? Und wie lässt sie sich in die politischen Ziele von Extremisten integrieren? In ihrer Analyse liefert sie fundierte Antworten und zeigt eindrucksvoll auf, wie neue Männlichkeitsideologien zu politischem Extremismus führen können.

Zu Gast:

🐾 Julia Ebner leitet das Violent Extremism Lab an der Universität Oxford und ist Co-Geschäftsführerin des Institute for Strategic Dialogue. Sie berät Regierungen, Geheimdienste, Technologieunternehmen und internationale Organisationen wie die UNO, Europol und die NATO.

Moderation:

🐾 Katrin Gottschalk ist seit April 2016 stellvertretende Chefredakteurin der taz, dort verantwortlich für die digitalen Projekte der taz und war vorher Chefredakteurin des Missy Magazine.

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