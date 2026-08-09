taz Talk zur Demokratie in den USA Das amerikanische Beben

Christina Morina, Historikerin an der Universität Bielefeld, lebte mit ihrer Familie 2024/25 für ein Jahr in New York. Dort war sie Gastprofessorin an der New School For Social Research.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 08.09.2026, 19:00 Uhr Wo: nur im Livestream

Aus eigener, jüngerer Erfahrung berichtet sie aus dem Land, das auch seine Verbündeten in stete Unruhe versetzt. Aus nächster Nähe erlebte sie das fatale Comeback von Donald Trump und die Folgen für die US-amerikanische Demokratie, die sich auch im Alltag der Menschen spiegeln.

Christina Morina war in die USA gekommen, um zur Geschichte der Demokratie zu forschen und zu lehren. Und plötzlich wurde sie Zeugin des großangelegten Versuchs, sie zu zerstören.

In ihrem Buch „Das amerikanische Beben“ beschreibt sie auf persönliche und nahbare Weise, wie Trumps Angriff die Demokratie in ihrem Kern erschüttert. Zugleich stellt sie die aktuellen Ereignisse in einen größeren Zusammenhang: Was unterscheidet die deutschen Demokratie-Erfahrungen von denen der Amerikaner? Welche Rolle spielen historische und aktuelle Entwicklungen? Wie kann man eine demokratische Ordnung gegen antidemokratische Angriffe schützen? Und welche Lehren lassen sich aus dem amerikanischen Beben für die Demokratie in Deutschland ziehen?

Ein Gespräch mit:

🐾 Christina Morina ist Historikerin und zählt zu den renommiertesten Demokratieforscher:innen Deutschlands. Seit 2019 ist sie Professorin für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Sie hat zwei Bestseller über die Entwicklung der Demokratie in Deutschland und in Amerika geschrieben. Ihr Buch „Das amerikanische Beben“ ist im Penguin Verlag erschienen.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen Talk. Er ist taz-Autor und Redakteur für besondere Aufgaben.