CSD mit der taz CSD in Berlin am 25. Juli mit der taz. Feiert mit uns!

„HALTUNG IST HOT“ lautet das Motto des diesjährigen CSD und das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Im aktuellen politischen Klima ist es wichtiger denn je auf die Straße zu gehen und zu zeigen das wir hier und laut sind.

Veranstaltungsinformationen Wann: 25.07.2026 ab 10 Wo: in der taz Kantine Kommt vorbei und demonstriert!

Warum wir beim CSD dabei sind? Weil die taz von Beginn an eine queere Stimme ist. Wir wollen auf dem CSD Haltung zeigen, ins Gespräch kommen, tanzen und zusammen feiern: Für eine offene Gesellschaft, für demokratische Werte und für die Gleichberechtigung queerer Menschen.

Und wer mag, kann sich schon um 10 Uhr mit uns in der taz Kantine treffen. Dort machen wir uns gemeinsam fertig – es gibt kostenlos schöne Nägel von lokalen Nail Artists – und laufen dann zusammen zum Startpunkt der Parade an der Leipziger Straße.

Wir sehen uns!

Mehr Infos zum CSD gibt es hier.