CSD mit der taz : CSD in Berlin am 25. Juli mit der taz. Feiert mit uns!
Zum ersten Mal sind wir beim Berliner CSD am 25. Juli mit einem eigenen taz-Wagen dabei. Wir freuen uns riesig. Und wir freuen uns, wenn du dabei bist.
„HALTUNG IST HOT“ lautet das Motto des diesjährigen CSD und das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Im aktuellen politischen Klima ist es wichtiger denn je auf die Straße zu gehen und zu zeigen das wir hier und laut sind.
Wann: 25.07.2026 ab 10
Wo: in der taz Kantine
Kommt vorbei und demonstriert!
Warum wir beim CSD dabei sind? Weil die taz von Beginn an eine queere Stimme ist. Wir wollen auf dem CSD Haltung zeigen, ins Gespräch kommen, tanzen und zusammen feiern: Für eine offene Gesellschaft, für demokratische Werte und für die Gleichberechtigung queerer Menschen.
Und wer mag, kann sich schon um 10 Uhr mit uns in der taz Kantine treffen. Dort machen wir uns gemeinsam fertig – es gibt kostenlos schöne Nägel von lokalen Nail Artists – und laufen dann zusammen zum Startpunkt der Parade an der Leipziger Straße.
Wir sehen uns!
Mehr Infos zum CSD gibt es hier.