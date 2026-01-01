taz Ostprojekt 2026 Wetten, dass... die Demokratie gewinnt?!

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt ein neues Landesparlament, Mecklenburg-Vorpommern am 20. September. In beiden Ländern liegt die AfD in Umfragen derzeit deutlich vorn, zum Teil könnte sie sogar die absolute Mehrheit erreichen. Der Verfassungsschutz hat die Partei in beiden Bundesländern als rechtsextrem eingestuft.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di. 25.08.2026, 18:30 Uhr Einlass: 18 Uhr Wo: Moritzhof Moritzplatz 1 39124 Magdeburg Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Gerade deswegen ist es umso wichtiger zusammenzuhalten, wie bereits auf dem taz lab besprochen. Darauf aufbauend findet am 25. August im Moritzhof in Magdeburg das erste taz-Forum in diesem Jahr statt. In zwei Podiumsdiskussionen diskutieren dort erst Vertreter:innen aus der Zivilgesellschaft. Im Anschluss treffen die Spitzenkandidierenden der demokratischen Parteien aufeinander.

Ablaufplan 18:30 - 19:45: Zivilgesellschaft (1.15h) 19:45 - 20:15: Pause (30min) 20:15 - 21:30: Politiker:innen (1.15h)

Die AfD ist zu beiden Veranstaltungen explizit nicht eingeladen.

Es diskutieren für die Zivilgesellschaft:

🐾 Luna Möbius ist Content Creatorin und arbeitet freiberuflich für eine Abgeordnete des Bundestags.

🐾 Robert Fietzke ist Sozialarbeiter für das Soziokulturelle Zentrum ZORA in Halberstadt und Mitglied des Stadtrats für Die Linke.

🐾 Saaeid Saaeid ist Mitglied des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt und Mitglied des Beirats für Integration und Migration.

🐾 Steffi Hauck ist Sozialarbeiterin und Mitglied des Bündnis für Demokratie und Toleranz.

Es diskutieren für die Politik:

🐾 Armin Willingmann ist Mitglied der SPD und war für diese in verschiedenen Ministerämtern in Sachsen-Anhalt, sowie als stellvertretender Landesvorsitzender aktiv.

🐾 Claudia Wittig ist Historikerin an der Universität Halle, sowie Mitglied und Beisitzerin des Bundesparteivorstands des BSW.

🐾 Eva von Angern ist Mitglied der Linken und seit 2020 Vorsitzende der Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, sowie Vorsitzende des Landesfrauenrates.

🐾 Susan Sziborra-Seidlitz war Landesvorsitzende des Bündnis 90/ Die Grünen und ist aktuell Mitglied des Landtags, sowie Sprecherin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Integration sowie Bildung.

🐾 Sven Schulze ist Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt für die CDU und war vorher Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten

Alle Inhalte zum Thema finden sich auf taz.de/ltw26

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung