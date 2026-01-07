Jetzt in der Verlosung Freikarten für das Zeise Open Air Kino zu gewinnen

Was gibt es Besseres als an lauen Sommerabenden im Freiluftkino zu sitzen und mit netter Begleitung einen guten Film zu schauen?Trickfrage: Natürlich nichts. Deswegen verlost die taz nord auch 5x2 Freikarten für drei ganz besondere Filme beim diesjährigen Zeise Open Air Kino im Herzen Hamburg beim Altonaer Rathaus, das vom 1. Juli bis 30. August läuft.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben im Betreff als Stichwort „zeise26“ und den gewünschten Film an. Einsendeschluss für den Film am 1. Juli ist der 30.06.2026 um 10:00 Uhr. Einsendeschluss für die anderen beiden Filme ist der 13.07.2026 um 10:00 Uhr.

Die taz nord verlost 5x2 Freikarten für diese Filme:

Das Drama (01.07. 21.45 Uhr)

Ein glücklich verlobtes Paar (Robert Pattinson und Zendaya) steht kurz vor der Traumhochzeit – doch in den Tagen vor dem Ja-Wort bröckelt die Fassade. Eine unerwartete Enthüllung wirft nicht nur die Hochzeitsplanung aus der Bahn, sondern alles, was sie über einander zu wissen glauben.

Sommer auf Asphalt (16.07. 21.35 Uhr)

Les (Mala Emde) lebt schnell, spontan und unbeschwert. Tagsüber rast sie als Fahrradkurierin durch die Stadt, nach Feierabend stürzt sie irgendwo mit ihren Freunden ab. Anhalten, innehalten oder sich Gedanken über die Zukunft machen? Nicht mit Les. Zumindest nicht, bis ihr Vater Bert (Christoph Maria Herbst) – mit dem sie eigentlich so gut wie keinen Kontakt hat – ganz unerwartet vor der Tür steht und nach einem Unfall sogar ungefragt für seine Tochter aufs Rad steigt.

Verflucht normal (26.07. 21.30 Uhr)

Dass die Queen ein unkontrollierbares „Problemkind“ einmal mit dem Orden des British Empire auszeichnen würde, damit hätte wohl niemand gerechnet, am allerwenigsten John Davidson selbst. In den frühen 1980er Jahren wächst John (Scott Ellis Watson) in einer schottischen Kleinstadt auf. Im Alter von 12 Jahren beginnt unter heftigen Nerven-Tics zu leiden. Unter der erst Jahre später als Tourette-Syndrom diagnostizierten Erkrankung wird sein Leben zu einem endlosen Spießrutenlauf.

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