Jetzt in der Verlosung Tickets für Ostpol Berlin

Berlin liegt im Osten: Wichtige Geister und Protagonist:innen aus Mittel- und Osteuropa sind bis heute aus dem Berliner Kulturleben nicht wegzudenken. Ihren Einfluss sichtbar zu machen, ihre Stimmen und Themen zu Wort kommen zu lassen und die Verbindungslinien zwischen Einst und Jetzt, Ost und West neu zu ziehen, ist das Anliegen des Ostpol Berlin Festivals.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Ostpol" und den gewünschten Tag im Betreff an. Einsendeschluss ist am 29.06.2026 um 10:00 Uhr.

Mit zweisprachigen Veranstaltungen und deutschen Übersetzungen, mit Konzerten, Vorträgen, Performances, Lesungen und Diskussionen lassen wir die Aspekte unserer Gegenwart in den lebendigen Farben der Künste aufleuchten.

Wir wenden uns an das breite, vielsprachige Publikum (nicht nur) Berlins und laden alle herzlich ein: Hier gibt es etliches Erstaunliches und Bemerkenswertes zu entdecken! Und von hier gehen neue Impulse der kulturellen Kooperation in die internationale Kulturszene aus: Berlin als realexistierende geistige Heimat, die eine lebendige, innovative, gemeinsame Kultur ermöglicht – Ostpol Berlin.