taz zahl ich im Mai 2026 Plötzlicher Anmeldeaufschwung

taz zahl ich | Im Mai hat die großartige taz zahl ich-Community insgesamt 343.893,82 Euro freiwillig für die Artikel auf taz.de gezahlt. 325.892,50 Euro davon, also 94,8 Prozent, sind über regelmäßige Mitgliedschaften zusammengekommen.

Die übrigen 17.709,48 Euro aus Spontan- und Einzelzahlungen kamen hauptsächlich über Paypal (8.677,14 Euro) und Direktüberweisung (5.821,96 Euro) bei der taz an.

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Die Gesamteinnahmen sind somit den dritten Monat in Folge zurückgegangen. Trotzdem liegen sie nur ungefähr 1.000 Euro hinter den Einnahmen des Dezember 2025 zurück, dem Top-Monat des vergangenen Jahres. Ein leichter Einnahmenrückgang zur Mitte des Jahres entspricht zudem dem üblichen Jahreszyklus bei dem Solidarmodell.

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Bei den Neuanmeldungen zu einer regelmäßigen Unterstützung ist hingegen eine positive Entwicklung zu beobachten gewesen. 809 taz.de-Leser:innen haben eine solche im Mai abgeschlossen. Während der Mai in der ersten Hälfte noch die recht niedrigen Anmeldezahlen der Vormonate aufwies, gingen diese im letzten Drittel des Monats stark nach oben.

Anders als sonst, wenn eine plötzliche Zunahme der Anmeldungen zu sehen war, konnte diese im vergangenen Monat nicht mit der Nachrichtenlage begründet werden, wie etwa in der Coronapandemie. Stattdessen hat offenbar eine einzelne Marketingmaßnahme zu diesem Anstieg geführt: Im Werbeelement unter den taz.de-Artikeln wurde ein Countdown zum nächsten großen Meilenstein in der Communityentwicklung eingefügt.

Es ist selten, dass einzelne Maßnahmen des taz zahl ich-Teams solche starken und sofort sichtbaren positiven Effekte zeigt. Daher war es zunächst kaum zu glauben, eine andere Ursache wurde vermutet. Nach etwas Detektivarbeit in den Daten war es dann umso erfreulicher, dass die Veränderung mit ziemlicher Sicherheit an dieser kleinen Anpassung lag: Es scheint, die Leser:innen freuen sich ebenso sehr wie das taz zahl ich-Team auf die 50.000ste Unterstützung!

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Kündigungen gab es natürlich auch im vergangenen Monat, allerdings nur 271. Die Kündigungsquote, also Kündigungen pro 1.000 Unterstützende, lag nur bei 5,45. Nur im Juni 2019 war sie niedriger (4,87). Der Mittelwert über alle Jahre liegt bei 10,61. Auch hier lieferte der Mai herausragende Zahlen.

Und noch eine schöne Entwicklung brachte der vergangene Monat: Der durchschnittlich gezahlte Beitrag pro Monat ist im Mai auf 6,59 Euro gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die Unterstützenden, die ihre Beiträge bei der Anmeldung selbst bestimmen können, weiterhin tendenziell etwas mehr bezahlen als früher.

Gespannt werden die Feierlichkeiten zur 50.000sten Mitgliedschaft vorbereitet, während die guten Mai-Ergebnisse ankamen. Soviel kann jetzt schon verraten werden: Für die vielen Unterstützenden wird es auch diesmal wieder nicht nur den unendlichen Dank der taz, sondern auch ein kleines digitales Goodie im Newsletter geben. Wenn Sie also jetzt unten auf das Anmeldeformular gehen, wie Sie es bestimmt vorhaben, vergessen Sie nicht, das Newsletterkästchen anzuklicken.

Und an alle, die bereits Teil der besten Community der Welt sind, wie immer vielen, vielen Dank, dass Sie den taz-Journalismus Paywall-frei halten.