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taz bei widersetzen Komm rett' mit uns die Demokratie

Am 04.07. ist der AfD-Parteitag in Erfurt, doch die Gegendemo ist bereits in der Planung und benötigt vor allem eins: Dich.

Ein Bild einer Demo in Gießen mit vielen Menschen und Plakaten.
Hier könntest du am 04.07. stehen und gegen Nazis demonstrieren Foto: Santiago Rodriguez | widersetzen

Als am 29.11.2025 in Gießen eine neue AfD-Jugend gegründet werden sollte, gingen über 50.000 Menschen auf die Straße um gegen diese zu demonstrieren. Jetzt, circa ein halbes Jahr später und genau 100 Jahre nach dem zweiten Reichsparteitag der NSDAP, will die AfD in Erfurt ihren Parteitag abhalten.

Demo-Informationen

Wo: Erfurt, Thüringen

Wann: 04.07.2026 den ganzen Tag

Ein jede:r kann kommen und demonstrieren.

Auch diesmal regt sich jedoch der Widerstand. Das Bündnis widersetzen ist bereits in vollster Planung der Gegendemo, für die bereits Busse aus ganz Deutschland gebucht werden. Und nicht nur widersetzen sondern auch weitere Organisationen, wie die Omas gegen Rechts oder Zusammenstehen wollen Haltung zeigen.

Falls also auch du ein Zeichen gegen Faschismus setzen willst, schau doch mal bei widersetzen vorbei, für mehr Infos zur Anreise und Planung vor Ort.

Und wenn du dich entschieden hast hinzufahren, kannst du uns bis zum 22.06. eine E-Mail an sticker@taz.de schicken und wir lassen dir ein paar passende Sticker zukommen, die dich beim Einsatz für die Demokratie unterstützen.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

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