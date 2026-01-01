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taz Queer Talk mit Klaus Lederer Kontroversen um Queerpolitik

Die CSD-Saison beginnt! Ein taz Queer Talk mit Klaus Lederer über die Errungenschaften der Queerpolitik und aktuelle Gefahren.

Klaus Lederer neben seinem Buch "Queerpolitik im Handgemenge"
Klaus Lederer über die Zukunft von queerer Politik Foto: Ken Yamamoto/ Querverlag

Queerness“ steht, so scheint es, im Zentrum erbitterter Kulturkämpfe - nicht erst seit der neuen Regierung unter Kanzler Friedrich Merz. So macht es nach Jahrzehnten großer Erfolge manchmal den Eindruck, als wären Menschen aus dem LGBTI*-Spektrum nur noch auf sich selbst zurückgeworfen.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mi. 24.06.2026, 19 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Was bedeutet unter diesen Bedingungen „Queerpolitik“, was kann und sollte sie leisten? Wo findet sie statt? Und für wen und mit wem muss sie kämpfen?

In seinem Essay „Queerpolitik im Handgemenge“ schaut Klaus Lederer zurück, resümiert und diskutiert Ausblicke in eine Zukunft, die womöglich gar nicht so trüb sein muss. Sein Blick in die Zeit, die vor uns liegt, ist ein Entschlossener: Ist denn wirklich alles an Fortschritt in Gefahr?

Publikumsfragen und -kommentare im Livestream sind hoch erwünscht, Antworten und andere Statements garantiert.

Im Gespräch:

🐾 Klaus Lederer ist parteilos und Sprecher für Queerpolitik der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

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Ein Thumbnail für einen Youtube-Livestream zum Thema Queerpolitik

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Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

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