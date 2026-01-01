taz Queer Talk mit Klaus Lederer Kontroversen um Queerpolitik

„Queerness“ steht, so scheint es, im Zentrum erbitterter Kulturkämpfe - nicht erst seit der neuen Regierung unter Kanzler Friedrich Merz. So macht es nach Jahrzehnten großer Erfolge manchmal den Eindruck, als wären Menschen aus dem LGBTI*-Spektrum nur noch auf sich selbst zurückgeworfen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mi. 24.06.2026, 19 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Was bedeutet unter diesen Bedingungen „Queerpolitik“, was kann und sollte sie leisten? Wo findet sie statt? Und für wen und mit wem muss sie kämpfen?

In seinem Essay „Queerpolitik im Handgemenge“ schaut Klaus Lederer zurück, resümiert und diskutiert Ausblicke in eine Zukunft, die womöglich gar nicht so trüb sein muss. Sein Blick in die Zeit, die vor uns liegt, ist ein Entschlossener: Ist denn wirklich alles an Fortschritt in Gefahr?

Publikumsfragen und -kommentare im Livestream sind hoch erwünscht, Antworten und andere Statements garantiert.

Im Gespräch:

🐾 Klaus Lederer ist parteilos und Sprecher für Queerpolitik der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung