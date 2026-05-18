Jetzt in der Verlosung Tickets für Punk Doku bei der Doxumentale

Vom Moshpit ins Kino. Ljubljana zwischen 1977 und 1985: In einer Zeit politischer Erstarrung erfinden Jugendliche ihren eigenen Sound, ihre eigene Sprache, ihren eigenen Widerstand. Was als Musik unter Freunden beginnt, wird zu einer Bewegung voller Energie, Trotz und radikaler Vorstellungskraft. Zwischen Proberäumen, Auftritten und Repression erzählt Andrej Kosaks Film „PUNK UNDER COMMUNIST REGIME“ von einer Generation, die sich nicht länger anpassen wollte – und davon, wie Punk in Slowenien zum vibrierenden Zeichen eines kommenden Umbruchs wurde.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „PUNK" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 25.05.2026 um 10:00 Uhr.

„PUNK UNDER COMMUNIST REGIME“ wird als einer von rund 50 Filmen, darunter drei Weltpremieren und 20 Deutschlandpremieren, bei der 3. Doxumentale im Rahmen einer Dx’Lounge gezeigt – einem Format, das Filmscreenings mit Berliner Club-Atmosphäre kombiniert. Bei dieser punkigen Dx’Lounge im SO36 spielen im Anschluss an das Screening „Flaws“, eine vierköpfige Punkband aus Berlin. Sie hauen schräge, rohe Riffs, Riot-Grrrl-inspirierte Vocals und garagegetränkte Songs raus.

Mehr als Filme: Die 3. Doxumentale

Popkultur spielt auch im restlichen Doxumentale-Programm eine Rolle, beispielsweise mit Filmen wie Julian Lautenbachers queerem Rave-Film „TO DANCE IS TO RESIST“, Maja Holands „HEX“ über eine feministische Black-Metal-Band oder auch Ryan Marleys „THE BLIND COUPLE FROM MALI“, der das Duo Amadou & Mariam porträtiert.

Neben dem Filmprogramm können die Besucher:innen auch 9 Sachbuchlesungen, 5 Live-Podcasts, 8 VR-Projekte und 3 Videospiele sowie die Branchenplattform DX’Hub erleben. Festivalzentrum ist der Atrium Tower und The Playce am Potsdamer Platz, außerdem ist die Doxumentale in Kiezkinos in der ganzen Stadt präsent.

Mehr zur Veranstaltung finden Sie hier.

Die taz verlost 2x2 Tickets für „PUNK UNDER COMMUNIST REGIME“ mit der Band „Flaws“ am 03.06. um 20:00 Uhr im SO36 in der Oranienstraße 190.