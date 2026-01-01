taz Talk meets FUTURZWEI Wohnzimmer der Gesellschaft

„Wohnzimmer tv“ wird noch besser: Harald Welzer moderiert jetzt zusammen mit der Journalistin und Reporterin Maya Rollberg. Und auch dieses mal gibt es wieder tolle Gäste und Gästinnen in der taz Kantine, unter anderem Adina Hermann, Aron Boks, Robert Seethaler, Calou Semeda, Simon Marian Hoffmann und Idil Baydar.

Veranstaltungsinformationen Wann: Montag, 8. Juni 2026, 19 Uhr Einlass: 18 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Alles Menschen, die zu Wohnzimmern der Gesellschaft etwas zu sagen haben – weil sie selbst eins geöffnet haben, weil ihnen eins fehlt, weil sie in einer Stadt einen neuen Ort eröffnen wollen und und und. Wir sehen: die analoge Gesellschaft existiert und sie ist so viel lebendiger und interessanter als die Digitale. Und sie macht mehr Spaß.

Wohnzimmer der Gesellschaft sind Orte, an denen sich Menschen in echt treffen können. Sie entstehen nicht aus Masterplänen und Strategien, sondern aus ganz einfacher Initiative. Jemand macht die Tür auf. Jemand stellt einen Tisch hin. Und dann passiert etwas, das sich nicht planen lässt: Man kommt ins Gespräch. Und ins Tun.

Deshalb haben taz FUTURZWEI und die Stiftung FUTURZWEI das Portal wohnzimmer-der-gesellschaft.org gestartet und bringen diese Orte auf die Bühne. Menschen erzählen, wie sie solche Räume schaffen und was sie trägt.

Weiterdenken im taz Talk moderiert von:

🐾 Maya Rollberg ist seit 2019 beim Uniradio und studiert im Master „Environmental Governance“. Ihre Spezialgebiete sind Politik, Soziales und Umweltthemen.

🐾 Harald Welzer ist Herausgeber von taz FUTURZWEI, Sozialpsychologe und Direktor der FUTURZWEI Stiftung Zukunftsfähigkeit.

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