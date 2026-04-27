taz zahl ich im März 2026 Hallo, Frühling!

taz zahl ich | Während wir – hoffentlich zum letzten Mal in diesem Jahr – unsere Winterjacken im Schrank verstauen, kommt langsam wieder Bewegung in unsere Solidargemeinschaft. Die taz zahl ich-Einnahmen bleiben weiter auf hohem Niveau.

Im Februar sanken unsere Anmeldungen auf 561, im März freuen wir uns über einen erneuten Anstieg der Zahlen: Mit 762 Anmeldungen und 362 Kündigungen wächst unsere Online-Community "netto" um 364 auf insgesamt 49.188 Mitglieder.

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Die Gesamteinnahmen für taz zahl ich liegen im März leicht unter dem neuen Rekordniveau der letzten beiden Monate, bleiben aber weiterhin stabil. Die Einnahmen aus regelmäßigen Beiträgen sanken im Vergleich zum Vormonat um ca. 12.000 Euro auf 333.734 Euro. Gemeinsam mit 23.846 Euro aus einmaligen Spontanzahlungen landen wir im März 2026 also bei Gesamterlösen von 357.880 Euro.

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Schritt für Schritt nähern wir uns unserem nächsten Meilenstein: 50.000 Unterstützer:innen für taz zahl ich. Auch wenn es manchmal etwas langsamer vorangeht, freuen wir uns doch über jedes neue Mitglied in unserer Solidargemeinschaft. Ob einmalig, oder regelmäßig – Ihre Beiträge ermöglichen unsere Arbeit und sichern die Zukunft der taz.