Jetzt in der Verlosung Freikarten für das ALFILM Festival

„El Set“ am 25. April um 16:30 Uhr im City Kino Wedding: Ein Biopic über die Grande Dame, die legendäre ägyptische Sängerin Umm Kulthum (1898–1975), deren Ruhm Ländergrenzen überstieg und deren Einfluss in der arabischen Region auch fünf Jahrzehnte nach ihrem Tod noch immer beispiellos ist.

Mit dem ägyptischen Superstar Mona Zaki in der Hauptrolle, nimmt der Film Umm Kulthums historisches Konzert in Paris, das 1967 wenige Monate nach dem sogenannten Sechstagekrieg stattfand, als Ausgangspunkt und würdigt dabei ihr außergewöhnliches künstlerisches Vermächtnis.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „ALFILM" und den Titel des gewünschten Films an. Einsendeschluss ist am 21.04.2026 um 10:00 Uhr.

Die Handlung bewegt sich zwischen verschiedenen Zeiten und Schauplätzen und beleuchtet, wie das Leben der Diva tief mit dem einer modernen postkolonialen Nation verflochten war: mit deren Ambitionen, Träumen und Niederlagen. Der Film hat in Ägypten erhebliche Kontroversen ausgelöst – und tut dies auch weiterhin – indem er Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung einer Ikone aufwirft, die von vielen Ägypter:innen mit einer Ehrfurcht behandelt wird, die einer Göttin gleichkommt.

Mit Produktionskosten, die zu den höchsten in der Geschichte des arabischen Kinos zählen, feierte der Film seine Europapremiere in diesem Jahr auf dem Internationalen Filmfestival Rotterdam. ALFILM zeigt El Set in seiner Deutschlandpremiere.

„Exile“ am 27. April um 21 Uhr im City Kino Wedding: In einer heruntergekommenen und einsturzgefährdeten Stahlfabrik, bleibt nach einem Unfall ein Metallsplitter in Mohameds Gehirn stecken. Während sich der Rost in seinen Adern ausbreitet, erfährt er eine beängstigende körperliche Wandlung zu einem Mann aus Eisen. Als Wachmann in einer Welt, die ihn verstoßen hat, muss Mohamed (Ghanem Al Zrelli) nun eine tödliche Verschwörung aufdecken, bevor sein Körper und die Fabrik zu Staub zerfallen.

Der dritte Spielfilm des tunesischen Produzenten und Filmemachers Mehdi Hmili wurde auf zahlreichen Festivals weltweit gezeigt. Seine Premiere feierte er beim Locarno Film Festival.

Die Filme werden im Rahmen des ALFILM Festivals gezeigt. Das Festival schafft seit 2009 Sichtbarkeit für die vielfältige Filmszene der arabischen Welt und fokussiert sich auf deren inhaltlich und künstlerisch anspruchsvolle Filme und ihre Diaspora. Nähere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier.

Die taz verlost jeweils 1x2 Freikarten für „El Set“ und „Exile“. Beide Filme finden im City Kino Wedding, Müllerstraße 74, 13349 Berlin statt.