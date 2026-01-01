Ärzte ohne Grenzen in der taz Kantine Berichte aus der DR Kongo

Kürzlich ist die Anästhesistin Sophia Rost von ihrem Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Rutshuru in der Demokratischen Republik Kongo zurückgekehrt. Sie berichtet von ihrer Arbeit in der Region Nord-Kivu.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 05.05.2026, 19:00 Einlass: 18:00 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Die Sicherheitslage vor Ort ist angespannt. Die medizinische Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen (MSF) ist unter diesen Bedingungen eine enorme Herausforderung. „In der Region Nord-Kivu bestimmen brutale Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Gruppe ‘M23’ den Alltag der Menschen. Trotz einer schwierigen Sicherheitslage konnten wir viele Verletzte versorgen”, so Sophia Rost.

Gemeinsam mit dem kongolesischen Gesundheitsministerium betreibt Ärzte ohne Grenzen (MSF) das Krankenhaus in Rutshuru, eine wichtige Gesundheitseinrichtung für die Bevölkerung. „Ein großer Teil der Patient:innen legt weite und gefährliche Wege zurück, um uns zu erreichen”, sagt Sophia Rost. „Deshalb versorgten wir auch immer wieder fortgeschrittene Infektionen der Haut. Der Einsatz hat mich sehr bewegt.”

Sophia Rost wird Fotos zeigen und die Abläufe in Projekten von Ärzte ohne Grenzen (MSF) anschaulich erklären. Im Anschluss an den Vortrag können Sie ihr und weiteren Mitarbeitenden Fragen stellen zur Arbeit von Ärzte ohne Grenzen und mehr über die Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten weltweit erfahren.