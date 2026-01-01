taz Talk zu internationalem Journalismus Der Blick über den Tellerrand

Pflegenotstand, Migration, Identität: Die Preisträger:innen des Deutsch‑Tschechischen Journalistenpreises gehen brennenden Fragen unserer Zeit nach und reflektieren sie aus der Sicht der Nachbarn.

Veranstaltungsinformationen​ ​ ​ Wann: Di., 21.04.2026, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Ob Tschechische Pflegekräfte in deutschen Haushalten oder die Integrationsdebatte rund um Mesut Özil – die Reportagen von Leonie Gubela (taz) und Tomáš Lindner (Respekt) machen sichtbar, wie eng unsere Gesellschaften verflochten sind und warum grenzüberschreitender Journalismus unverzichtbar ist, um Europas Probleme wirklich zu verstehen.

Ein Abend mit zwei der letztjährigen Preisträger:innen und Jurymitglied Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung) über Perspektiven, die verbinden, und Fragen, die uns alle angehen.

Seit 2016 hat der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds rund 100 Journalist:innen aus beiden Ländern ausgezeichnet, die das Geschehen und Innenleben des Nachbarlandes auf besonders gelungene Weise näher bringen. Für den nächsten Jahrgang des Deutsch‑Tschechischen Journalistenpreises können ab Anfang Mai wieder Beiträge nominiert werden.

Zu Gast:

🐾 Leonie Gubela ist Redakteurin im Gesellschaftsteil der wochentaz und Preisträgerin des Jahres 2025. Sie studierte in Bonn und München Politikwissenschaften, Anglistik und Journalismus.

🐾 Tomáš Lindner ist Preisträger des Jahres 2025 und gehört seit 2008 zur Redaktion der Zeitschrift Respekt und beschäftigt sich dort hauptsächlich mit Auslandsthemen. Er schreibt am liebsten über Deutschland, Subsahara-Afrika und die Beziehungen zwischen reichen und armen Ländern.

🐾 Jurymitglied Daniel Brössler ist Leitender Redakteur in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung und zuständig für Kanzleramt und Auswärtiges Amt. Er studierte in München sowie Washington Journalistik und ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule.

Moderation:

🐾 Silja Schultheis moderiert diesen taz Talk. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in Prag und betreut den Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis, ihr Herzensprojekt, seit seiner Gründung und hat ihn maßgeblich mitgeprägt.

Dieser taz Talk findet in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum Berlin und dem Goethe Institut statt.

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