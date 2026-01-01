Streifenwende in der taz Die große ©Tom-Sause steigt!

Doch, halt: ©Tom hört nicht auf, der Touché erscheint weiter jeden Samstag auf der Wahrheit in der bunten Wochentaz. Aber ab Montag 13. April werden fünf Cartoonist:innen abwechselnd das Erbe von Touché unter der Woche antreten.

Veranstaltungsinformationen​ Wann: Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

All das muss so ausgiebig wie glamourös gefeiert werden: mit ©Tom, den neuen Wahrheit-Cartoonist:innen, die sich mit ihren Werken in der taz-Kantine präsentieren, mit Festreden und lustigen Interviews, mit der Wahrheit-Crew und Musik, mit Häppchen, Kaltgetränken und natürlich: mit Ihnen und euch!

Ob einzelne Figuren aus dem Touché-Universum, liebevoll von ©Tom „Bestiarium“ getauft, uns endlich in Person und nicht nur auf dem Papier beziehungsweise digital beehren? Kommt es zu einem Zusammentreffen mit der Post-Oma, mit Frisören und Badehaubenträgerinnen, mit Baumumarmerinnen oder Raucher-Ralle? Wird nicht verraten – und was macht eigentlich die Touché-Familie Klöpke? Seit 6. Dezember 1991 läuft und läuft die gar herrliche Touché-Chose auf der Wahrheit-Seite. Und Tom Körner? Sagt immer noch: „Knollennasenzeichner, Witzbildchenzeichner, ist einer der schönsten Berufe der Welt!“

Damit diese Freude ihm auch ewig bleibt, unterstützen ihn mit ihren Strips in s/w ab Mitte April unter der Woche die Wahrheit-Zeichner:innen Holger Weyrauch, Dorthe Landschulz, Rattelschneck, Oliver Ottitsch und Ruth Hebler. Famos – und ©Tom wird weiterhin daran werkeln, den 10.000er-Ziegel mit Touchés zu füllen! Chapeau und merci … +++

Zu Gast:

🐾 ©Tom alias Tom Körner, zeichnet seit 1991 täglich außer Sonntag den Touché auf der Wahrheit-Seite der taz, alles weitere: am 10. April!

Moderation:

🐾 Andreas Rüttenauer, Ex-Münchner, Ex-Kabarettist, Beinahe-Lehrer, als Redakteur für dies und das seit über 20 Jahren bei der taz.

🐾 Wahrheit-Crew Michael Ringel, Jahrgang 1961, lebt in Berlin-Friedenau und ist seit dem Jahr 2000 Redakteur der taz-Wahrheit.

🐾 Harriet Wolff, Ex-Münchnerin, beschäftigt sich gerne mit Flora und Fauna sowie mit Menschen, Redakteurin der taz-Wahrheit seit 2013.

🐾 Laudator Martin Sonntag verantwortete lange die Caricatura Galerie in Kassel, ist jetzt Leiter des Caricatura Museums Frankfurt.

Cartoonist:innen der taz-Streifenwende:

🐾 Dorthe Landschulz, geboren in Hamburg, studierte dort und in Paris Illustration. Heute lebt sie als Cartoonistin in der Bretagne. Sie veröffentlicht u.a. im Stern und zeichnet regelmäßig bei Arte in „28 minutes“. FB +Insta: Ein Tag Ein Tier.

🐾 Ruth Hebler, 1973 in Trier geboren. Eifelmädchen. Lebt und zeichnet seit über 30 Jahren in Köln. Im Cartoonist*innenteam des Humanistischen Pressedienstes (hpd), mehr unter: www.ruthhebler.de

🐾 Rattelschneck, das sind Marcus Weimer und Olav Westphalen, beide Jahrgang 1963. Sie zeichnen u.a. auch für Titanic, Süddeutsche Zeitung und Effilee. Alles weitere: www.rattelschneck.de

🐾 Holger Weyrauch, wurde 1969 in Wesel geboren, sieht aber jünger aus. Er studierte nach der Fachoberschule für Gestaltung in Hamburg aus Versehen Architektur in Hildesheim, Berlin und Liverpool. Zeichnet auch für Titanic und Eulenspiegel, noch mehr unter: www.holgerweyrauch.de

🐾 Oliver Ottitsch, zeichnet und unterhält seine Umwelt als Gegengift für die Zumutungen einer gnadenlosen Existenz. Ottitsch lebt in Österreich, publiziert international. Aktuelles Buch: Smiley von hinten (2025, Alibri). www.oliverottitsch.com