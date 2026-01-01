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taz Queer Talk mit Susanne Regener Das Begehren von Sexpuppen

Kulturwissenschaftlerin Susanne Regener im taz Queer Talk zur Kultur der „Sexpuppen“.

Auf dem Bild sieht man das Gesicht einer Sexpuppe. Die Puppe hat blonde glatte Haare, ein stark geschminktes Gesicht und guckt direkt in die Kamera.
Vom aufblasbaren Objekt zur KI-Gefährtin – die kulturelle Geschichte moderner Sexpuppen Foto: privat

Heutige Sexpuppen haben kaum mehr etwas mit den Frauenkarikaturen früherer Zeit zu tun. Nicht nur verfügen die als „Liebespuppen“ oder „Companions“ bezeichneten Objekte über erstaunlich realistischen Gesichts- und Körperausdruck.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Di., 14.04.2026, 19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Sie sind inzwischen auch mit Robotertechnik und künstlicher Intelligenz ausgestattet, die Sprechen, Bewegungen und Mimik lebensnah erscheinen lassen.

Dieser Impuls der Kulturwissenschaftlerin Susanne Regener untersucht die mediale Darstellung dieser oft weiblich gelesenen Figuren und verfolgt die etwa hundertjährige Geschichte dieser humanoiden „Toys“.

Wie werden Sexpuppen vermarktet, wie gehen Käufer mit ihren Puppen um? Und: Was bedeuten diese Objekte für das Zusammenleben der Geschlechter? Wird die reale Frau durch die Real Doll ersetzt? Zur Kultur humanoider GefährtInnen.

Im Gespräch:

🐾 Susanne Regener, Professorin emerita an der Universität Siegen/Deutschland, ist Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Visuelle Kultur. Sie lebt in Berlin und Kopenhagen. Seit Jahrzehnten forscht sie zur Darstellung von durch die Gesellschaft ausgegrenzten und marginalisierten Menschen wie z.B. Homosexuelle, psychisch Kranke, Gefängnisinsassen, Kriminelle, Roma. Ihre aktuellen Themen sind: True Crime, Frauenbilder und Sexpuppen, KI und Liebe, Magie der Hand.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

Dieser taz Queer Talk findet in Kooperation mit der Initiative Queer Nations statt.

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Beteiligen sie sich:

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