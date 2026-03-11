Jetzt bewerben! Unabhängig, kritisch, resilient – Medien von unten für alle

Unsere Demokratie steht unter Druck: Populismus, Polykrisen und wachsender Politikverdruss prägen vielerorts die öffentliche Debatte. Besonders im Lokalen werden große gesellschaftliche Probleme unmittelbar spürbar – und verlangen nach unabhängiger, kritischer und verständlicher Berichterstattung.

Gerade lokal genießen Journalist:innen großes Vertrauen. Studien wie der Reuters Institute Digital News Report 2025 zeigen, dass Lokal- und Regionalmedien zu den vertrauenswürdigsten Nachrichtenquellen gehören. Gleichzeitig stehen sie unter starkem wirtschaftlichem und strukturellem Druck: sinkende Erlöse, wachsende Plattformkonkurrenz und zunehmende Nachrichtenvermeidung erschweren die Arbeit.

Mit dem Projekt „Unabhängig, kritisch, resilient – Medien von unten für alle“ möchte die taz panterstiftung junge Journalist:innen dabei unterstützen, neue konstruktive Formate im Lokaljournalismus zu entwickeln und zu erproben.

Wer kann sich bewerben?

Gesucht werden junge Journalist:innen bis 32 Jahre, die eine Idee für ein neues journalistisches Format im Lokalen entwickeln und umsetzen möchten – idealerweise in kleinen Teams und möglichst mit Unterstützung eines lokalen Mediums.

Die ausgewählten Projekte erhalten:

- individuelle Workshops und Beratung

- Unterstützung bei der Umsetzung

- ein Mikro-Budget für ihr Projekt

- Austausch mit Expert:innen aus Journalismus und Praxis

Das Projekt wird gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern umgesetzt, die ihre Erfahrungen und Perspektiven in den Entwicklungsprozess einbringen.

Was wir suchen

Bewerber:innen reichen eine kurze, formlose Ideenskizze in zwei Teilen ein:

Recherche Stellen Sie ein konkretes lokales Problem vor, etwa fehlende Kitaplätze, mangelhafte ÖPNV-Anbindung, zunehmende Vereinsamung älterer Menschen oder andere Missstände, die Bürger:innen vor Ort betreffen.

Dialog Skizzieren Sie ein Konzept für moderierte Community-Veranstaltungen, bei denen Bürger:innen, Expert:innen und lokale Akteur:innen zusammenkommen, um gemeinsam mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.

Ablauf des Projekts

Nach Bewerbungsschluss wählt die taz panterstiftung bis zu fünf Ideen aus. Gemeinsam mit den Medienpartnern bereitet das Projektteam die Teilnehmenden in Workshops auf die Umsetzung vor.

Das Projekt findet überwiegend online statt, ergänzt durch mehrere Präsenztreffen:

- Kick-off beim taz lab in Berlin am 25. April

- Treffen Ende Juni

- Teilnahme am b° future Festival in Bonn Anfang Oktober

- Teilnahme an der Hamburger Woche der Pressefreiheit in der zweiten Oktoberhälfte

Die entwickelten Formate werden im Laufe des Jahres umgesetzt und anschließend ausgewertet. Die Ergebnisse und Erfahrungen werden dokumentiert und veröffentlicht.

Bewerbung

Bewerbungen sind bis zum 8. April möglich.

Bitte senden Sie Ihre Ideenskizze per E-Mail an: stiftung@taz.de

Kontakt

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich gern an das Team der taz Panter Stiftung.