taz Talk der taz Panter Stiftung Community Radios als partizipative Medien

Insbesondere im Bereich der elektronischen Musik erfüllen Community und Freie Radios eine interessante Doppelrolle: Einerseits dienen sie Künstler:innen als Plattform, um ihre Werke zu präsentieren und sich bekannt zu machen, andererseits fungieren sie als zugängliche journalistische Räume, die eine Berichterstattung von der Basis außerhalb der etablierten Medienstrukturen ermöglichen und zur Teilhabe beitragen. Oftmals tragen die Grassroot-Bewegungen darüber hinaus auch zum zivilgesellschaftlich Engagement bei.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do. 12.02.2026, 19 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Veranstaltungssprache ist Englisch. Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich: https://pretix.eu/panter/Radio/ Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Wie können sich Künstler:innen über Community-Radiosender artikulieren? Warum ist die journalistische Dimension so wichtig? Welche Rolle spielen Community-Radiosender in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten? Und wie können wir solche Projekte lokal und international unterstützen?

Im Gespräch:

🐾 Ayosha Kortlang ist Mitbegründer von THF Radio, einem community-getragenen Online-Radio. Er beschäftigt sich mit selbstorganisierter Kulturarbeit, kollektiver Radiopraxis und der Verbindung von medialer Praxis, physischen Orten und gemeinschaftlicher Nutzung.

🐾 Laura Caprino ist eine queere Journalistin und Autorin, die über Gemeinschaft, Musik, Kultur, Kunst und gesellschaftliche Themen schreibt. Außerdem ist sie Radiomoderatorin und hat unter anderem für VICE, i-D, Billboard und viele weitere gearbeitet.

🐾 Marianne Ballé Moudoumbou ist Vorstandsmitglied des Freien Radio Potsdam (Frrapò) e.V. und schreibt, produziert und moderiert in öffentlichen und privaten Medien, Radiosendungen und Publikationen. Auf frrapò produziert und moderiert sie die panafrikanische Radiosendung „Mboa’su“ seit 2016.

🐾 Nathalie Singer ist Radio-Künstlerin, Kuratorin und Professorin für Experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar. Sie verbindet künstlerische Praxis mit Forschung und war von 2002 bis 2007 Redakteurin bei Deutschlandradio Kultur. Ihre Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem RadioJournal Rundfunkpreis und dem Heritage in Motion Award.

🐾 Moritz Martin moderiert diesen taz Talk. Er ist Initiator des Formats lost & found sowie Co-Founder der Veranstaltungsreihe und des Labels MANIAC. Außerdem arbeitet er als Projektmanager bei der taz Panter Stiftung und ist Redakteur beim taz lab.

Das Gespräch findet auf Englisch statt. Es gibt keine Übersetzung.

Im Anschluss daran kommt Musik von:

🐾 Jesse G ist seit fast sechs Jahren festes Mitglied des Teams des renommierten Berliner Plattenladens Hard Wax. Neben ihren Residencies im RSO Berlin und Tresor hat sie ihren Sound in Clubs wie Berghain, De School, Open Ground und Blitz Club präsentiert und Festivals wie ADE Het Weekend und Nachtiville bereichert.

🐾 Louis Largo ist seit 2019 im Kernteam von THF Radio, dem Community Radio im Torhaus. Er moderiert „Carving Reality", eine alle zwei Monate erscheinende Radiosendung, die ein stimmiges Bündel an unterschiedlichen Moods bietet. Er legt seit über zehn Jahren als DJ auf.

