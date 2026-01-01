taz Talk mit Holger Stark Deutschland ohne Amerika - eine historische Chance?

Ohne Amerika kein Europa, ohne US-Soldaten keine Sicherheit – das war die Formel, die seit dem Zweiten Weltkrieg galt. Kein Land verhieß - gerade für die Bundesrepublik Deutschland - soviel Sicherheit in eigener Sache.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mo., 02.02.2026, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Mit Donald Trump geht diese Ära unwiderruflich zu Ende. Die Amerikaner sind keine Freunde mehr. Für die Babyboomer und alle danach, die mit Jeans von Levi’s, Rock’n’Roll, HipHop und Big Macs aufgewachsen sind, bedeutet dies das Ende eines Weltbildes.

Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Zeit und zuvor viele Jahre Reporter des Spiegel in den USA, analysiert aus nächster Nähe, warum Trumps USA keine Momentaufnahme verkörpert, weshalb selbst nach seiner Präsidentschaft es nicht mehr wird wie einst. In seinem aktuellen Buch „Das erwachsene Land. Deutschland ohne Amerika - eine historische Chance“ schlägt er einen Perspektivenwechsel vor - und eine Änderung (auch) europäischer Politiken.

Zu Gast sind:

🐾 Holger Stark ist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und einer der bekanntesten investigativen Journalisten Deutschlands. Seit über 30 Jahren berichtet er über die USA, unter anderem als Washington-Korrespondent während des Aufstiegs von Donald Trump. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er durch die Enthüllung der NSA-Abhöraffäre um Angela Merkel.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung