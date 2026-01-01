piwik no script img

taz Talk mit Holger Stark Deutschland ohne Amerika - eine historische Chance?

Warum Europa ohne die USA eine bessere Zukunft hat. taz Talk mit Holger Stark und seinem Buch „Das erwachsene Land“.

Auf dem Bild sieht man Holger Stark mit seinem neuen Buch „Das erwachsene Land“ vor grauem Hintergrund.
Holger Stark über das Ende des transatlantischen Zeitalters und seine Folgen für Deutschland Foto: Nina Mallmann | Propyläen Verlag

Ohne Amerika kein Europa, ohne US-Soldaten keine Sicherheit – das war die Formel, die seit dem Zweiten Weltkrieg galt. Kein Land verhieß - gerade für die Bundesrepublik Deutschland - soviel Sicherheit in eigener Sache.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo., 02.02.2026, 19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Mit Donald Trump geht diese Ära unwiderruflich zu Ende. Die Amerikaner sind keine Freunde mehr. Für die Babyboomer und alle danach, die mit Jeans von Levi’s, Rock’n’Roll, HipHop und Big Macs aufgewachsen sind, bedeutet dies das Ende eines Weltbildes.

Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Zeit und zuvor viele Jahre Reporter des Spiegel in den USA, analysiert aus nächster Nähe, warum Trumps USA keine Momentaufnahme verkörpert, weshalb selbst nach seiner Präsidentschaft es nicht mehr wird wie einst. In seinem aktuellen Buch „Das erwachsene Land. Deutschland ohne Amerika - eine historische Chance“ schlägt er einen Perspektivenwechsel vor - und eine Änderung (auch) europäischer Politiken.

Zu Gast sind:

🐾 Holger Stark ist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und einer der bekanntesten investigativen Journalisten Deutschlands. Seit über 30 Jahren berichtet er über die USA, unter anderem als Washington-Korrespondent während des Aufstiegs von Donald Trump. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er durch die Enthüllung der NSA-Abhöraffäre um Angela Merkel.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

