taz Talks auf der Buchmesse Leipzig 2026 : Die taz in Leipzig
Entdecken Sie unser Talk-Programm im taz Studio mit den Neuerscheinungen des Frühjahrs. Dieses Jahr unter dem Motto: Wo Geschichten uns verbinden.
Hier finden Sie die Übersicht unserer taz Talks aus dem taz Studio der Leipziger Buchmesse 2026 zum Nachschauen.
Unser Programm
🐾 Donnerstag, 19.03.26
10:15 Uhr: Jetzt sag doch endlich was – David Hugendick
11:00 Uhr: Plattgemacht – Matthias Liebing
11:45 Uhr: Meinungsfreiheit – Ronen Steinke
12:30 Uhr: Verschwundene Verlage – Christoph Links
13:15 Uhr: Revolution der Frauen – Sophia Boddenberg
14:00 Uhr: Die neue autoritäre Linke – Nicholas Potter
14:45 Uhr: No Border lasts forever – We’ll Come United (Hg.)
15:30 Uhr: Besser um die Zukunft streiten – Kirsten Meyer
16:15 Uhr: Landschaft ohne Zeugen – Ines Geipel
19:30 Uhr @Galerie KUB: Mit der AfD leben? – Nora Zabel, Katja Salamo, Lukas Beckmann
🐾 Freitag, 20.03.26
10:15 Uhr: Bitch Hunt – Veronika Kracher
11:00 Uhr: Meine verletzte Generation – Carla Hinrichs
11:45 Uhr: Liefern – Tomer Gardi
12:30 Uhr: Ich möchte zurückgehen in der Zeit – Judith Hermann
13:15 Uhr: Dieser Drang nach Härte – Eva von Redecker
14:00 Uhr: Hummelhirn – Judith Holofernes
14:45 Uhr: Come Out! – Thomas Sparr
15:30 Uhr: Es war einmal ein Land – Jana Hensel
16:15 Uhr: Alle meine Mütter – Lena Gorelik
17:00 Uhr: Der Kampf in den Köpfen – Nina Kolleck
🐾 Samstag, 21.03.2026
10:15 Uhr: LMd: Venezuela und die Exkremente des Teufels – Manfred Kriener & Katharina Döbler
11:00 Uhr: Recherchen der Daniel-Haufler-Stipendiat:innen aus den USA – Manuela Heim & Gemma Terés Arilla
11:45 Uhr: Zugwind – Iryna Fingerova
12:30 Uhr: Die Reise ans Ende der Geschichte – Kristof Magnusson
13:15 Uhr: Geld als Waffe – Ulrike Herrmann
14:00 Uhr: 3.000 Kilometer Wahrheit – Christian Bartel & Andreas Rüttenauer
14:45 Uhr: Die neue Lust auf links – Daniel Bax
15:30 Uhr: Die Schuldlosen – Ena Katarina Haler
16:15 Uhr: Starkstromzeit – Aron Broks
17:00 Uhr: Erzählte Welt – Steffen Martus