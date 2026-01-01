taz Talks auf der Buchmesse Leipzig 2026 Die taz in Leipzig

Hier finden Sie die Übersicht unserer taz Talks aus dem taz Studio der Leipziger Buchmesse 2026 zum Nachschauen.

Unser Programm

🐾 Donnerstag, 19.03.26

10:15 Uhr: Jetzt sag doch endlich was – David Hugendick

11:00 Uhr: Plattgemacht – Matthias Liebing

11:45 Uhr: Meinungsfreiheit – Ronen Steinke

12:30 Uhr: Verschwundene Verlage – Christoph Links

13:15 Uhr: Revolution der Frauen – Sophia Boddenberg

14:00 Uhr: Die neue autoritäre Linke – Nicholas Potter

14:45 Uhr: No Border lasts forever – We’ll Come United (Hg.)

15:30 Uhr: Besser um die Zukunft streiten – Kirsten Meyer

16:15 Uhr: Landschaft ohne Zeugen – Ines Geipel

19:30 Uhr @Galerie KUB: Mit der AfD leben? – Nora Zabel, Katja Salamo, Lukas Beckmann

🐾 Freitag, 20.03.26

10:15 Uhr: Bitch Hunt – Veronika Kracher

11:00 Uhr: Meine verletzte Generation – Carla Hinrichs

11:45 Uhr: Liefern – Tomer Gardi

12:30 Uhr: Ich möchte zurückgehen in der Zeit – Judith Hermann

13:15 Uhr: Dieser Drang nach Härte – Eva von Redecker

14:00 Uhr: Hummelhirn – Judith Holofernes

14:45 Uhr: Come Out! – Thomas Sparr

15:30 Uhr: Es war einmal ein Land – Jana Hensel

16:15 Uhr: Alle meine Mütter – Lena Gorelik

17:00 Uhr: Der Kampf in den Köpfen – Nina Kolleck

🐾 Samstag, 21.03.2026

10:15 Uhr: LMd: Venezuela und die Exkremente des Teufels – Manfred Kriener & Katharina Döbler

11:00 Uhr: Recherchen der Daniel-Haufler-Stipendiat:innen aus den USA – Manuela Heim & Gemma Terés Arilla

11:45 Uhr: Zugwind – Iryna Fingerova

12:30 Uhr: Die Reise ans Ende der Geschichte – Kristof Magnusson

13:15 Uhr: Geld als Waffe – Ulrike Herrmann

14:00 Uhr: 3.000 Kilometer Wahrheit – Christian Bartel & Andreas Rüttenauer

14:45 Uhr: Die neue Lust auf links – Daniel Bax

15:30 Uhr: Die Schuldlosen – Ena Katarina Haler

16:15 Uhr: Starkstromzeit – Aron Broks

17:00 Uhr: Erzählte Welt – Steffen Martus