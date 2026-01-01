taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Plattgemacht

Im Herbst 1989 begann der Ausverkauf des DDR-Fußballs. Westdeutsche Vereinsmanager verpflichteten die Stars der Oberliga direkt vom Spielfeld weg. Diese ökonomisch erzwungenen Abgänge leiteten einen Zerfallsprozess ein, der bis heute nachwirkt. Von den 14 Klubs der letzten Oberliga-Saison 1990/91 ist mit dem 1. FC Magdeburg aktuell nur noch ein Verein im Profifußball vertreten.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 19.03.2026, 11:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei --------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Die übrigen Traditionsklubs finden sich – sofern sie nicht wie der FC Sachsen Leipzig aufgelöst wurden – in unteren Spielklassen wieder und sind von wirtschaftlichen Problemen geprägt. Der einstige Strukturbruch nach der Wende wirkt fort: sportlich, finanziell und institutionell.

In seinem Buch „Plattgemacht“ beschreibt Mathias Liebing diesen Niedergang, verweist aber auch auf vorsichtige Hoffnungsschimmer. So setzt man etwa in Jena auf nachhaltiges Wirtschaften, regionale Sponsoren und die Förderung eigener Talente – als Gegenentwurf zu den Folgen des damaligen Ausverkaufs.

Plattgemacht – ein taz Talk mit:

🐾 Mathias Liebing arbeitet als freier Journalist und Dokumentarfilmer. Er beschäftigt sich vor allem mit hintergründigen Sportthemen, außergewöhnlichen Biografien und Fragen der Sportpsychologie. Sein neues Buch „Plattgemacht“ erscheint im Verlag Edel Sports.

🐾Andreas Rüttenauer ist Journalist und Autor. Er arbeitet seit vielen Jahren für die taz – vor allem im Sportressort, das er zeitweise auch leitete. Er moderiert diesen Talk.

