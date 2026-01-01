taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Venezuela und die Exkremente des Teufels

Der Aufstieg vom Agrarland zum zweitgrößten Ölexporteur der Welt bescherte dem südamerikanischen Land einen wahren Petrodollar-Segen. Jährliche BIP-Wachstumsraten von über sechs Prozent brachten zwischen 1950 und 1975 den Wohlstand ins Land.

Venezuela entwickelte sich zu einem der reichsten, stabilsten und angesehensten Länder Lateinamerikas. Doch Mitte der 1970er Jahre kam die Krise zurück. Die alten, leicht förderbaren Ölfelder waren erschöpft. Kapitalflucht, Korruption, Klientelismus, Verschwendung und volatile Ölpreise katapultierten das Land zurück in die Armut. Anfang der 1980er Jahre war Venezuela zahlungsunfähig.

Auch dem Sozialisten Hugo Chavez gelang kein nachhaltiger Aufschwung und unter Nachfolger Nicolás Maduro ging es weiter bergab. Mit Maduros Entführung durch die USA im Januar 2026 hat eine neue Epoche in der turbulenten Geschichte des Landes begonnen. Und wieder geht es ums Öl, jene „Exkremente des Teufels“, die das Schicksal Venezuelas seit Ende des 19. Jahrhunderts bestimmen.

🐾 Manfred Kriener ist Umweltjournalist, Gründungschefredakteur des Umweltmagazins Zeozwei (heute Futurzwei). Zuletzt erschien von ihm, mit Stefan Linzmaier: „Fisch in Seenot. Über den sorgsamen Umgang mit einer gefährdeten Ressource“, Stuttgart (Hirzel) 2024.

🐾 Katharina Döbler ist seit 2001 freie Mitarbeiterin bei Le Monde diplomatique, Berlin, Journalistin und Autorin. Zuletzt erschien von ihr der historische Roman über die deutsche Kolonialgeschichte in der Südsee „Dein ist das Reich“, Berlin (Claassen) 2021.

Am 24. März erscheint die neue Edition von Le Monde diplomatique: „Südamerika. Koloniale Narben, radikale Gegenwart“. Mit Beiträgen u.a. von Ezequiel Adamovsky, Hélène Ferrarini, Manfred Kriener und Gabriela Wiener sowie neuen Karten und Infografiken von Adolf Buitenhuis, 96 Seiten, broschiert, 11,- Euro.