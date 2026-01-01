Ganz im Zeichen der Donau tagt der Wahrheitklub in diesem Jahr auf der Leipziger Buchmesse vollständig von Pritzelwasser umgeben. Die Vertreter der Wahrheit, Harriet Wolff und Michael Ringel, werden dabei gebührend von ihren Vertretern vertreten. Diese werden die versammelten Anwesenden mit angemessener Fließgeschwindigkeit durch die nunmehr 350.002. Vorstandsitzung des Wahrheitklubs zur Mündung in das Schwarze Merz führen. Denn dort wartet schon die Donau, die auf dem gleichen Weg der Wahrheit dahinfließt wie die Wahrheit selbst - 3.000 Kilometer lang.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein.

Achtung! Es muss auch mit unangenehmen Unterwasserwahrheiten gerechnet werden, für die keine Haftung übernommen wird. Denn die Karteihygiene des Wahrheitklubs wird in Leipzig eine wässrige Fortsetzung erfahren. Auch wichtig: Wasserkarteileichen werden bei Blitz und Donau gnadenlos entsorgt.

Sonst noch was? Wahre Texte werden gelesen, und unter Strom ein wahres Wasserspiel gespielt. Wer diese Zeilen also liest und zum Frühlingsanfang sein Kanu sattelt, um nach Leipzig zu reisen, erhält vor Ort das Seepferdchen. Denn am Messesamstag, 21. März, tagt ab 14 Uhr eine illustre Vertreterriege des Wahrheitklubs am taz-Stand.

Kurzum, die Wahrheit auf der Buchmesse Leipzig mit:

🐾 Christian Bartel, ständige Vertretung der Wahrheit-Redaktion, Bonner, Autor preisgekrönter und immer wahrheitsnah erfundener Reportagen aus aller Welt.

🐾 Andreas Rüttenauer, designiertes Wahrheitklub-Mitglied, Ex-Münchner, Ex-Kabarettist, Beinahe-Lehrer, als Redakteur für dies und das seit über 20 Jahren bei der taz.

🐾 ... und dem LAMINATOR, der seit dem 5. Oktober 1996 für die Klubmitgliedsausweise der Wahrheitklub-Mitglieder zuständig ist.

Wahrheitklub-Mitglieder müssen ihren Wahrheitklub-Ausweis höchst ordnungsgemäß bereithalten und ihr Wahrheitklub-Abzeichen möglichst deutlich sichtbar mitführen. Denn Kontrolle ist sinnlos, aber nötig.