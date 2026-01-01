taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Jetzt sag doch endlich was

Wer stottert, hat keine Superkraft. Wer stottert, merkt vielleicht vor allem eines: unsere Gesellschaft lässt kaum Pausen zu. Im Alltag trifft er oder sie oft auf ungeduldige Blicke, auf Erwartungshaltungen, die flüssiges Sprechen voraussetzen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 19.03.2026, 10:15 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei --------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Das Stottern selbst wirkt dabei wie ein Innehalten im falschen Moment. Es unterbricht den vorgesehenen Ablauf, bringt das Tempo durcheinander und macht sichtbar, wie sehr Kommunikation auf reibungsloses Funktionieren ausgerichtet ist.

In seinem autobiografischen Essay „Jetzt sag doch endlich was: Über das Stottern“ schreibt David Hugendick über das Stottern und das Sprechen, über Ungeduld und Scham, über schwierige Buchstaben und über eine Gesellschaft, die von ständiger Eile und künstlicher Dringlichkeit geprägt ist.

Jetzt sag doch endlich was – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 David Hugendick studierte Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft. Er arbeitet seit 2009 für ZEIT ONLINE, zunächst als Literaturredakteur, später auch als Reporter im Schwerpunktressort „X“ und als stellvertretender Leiter der Kulturressorts. Seit 2023 ist er Kulturkorrespondent im Feuilleton der ZEIT. Sein erstes Buch „Jetzt sag doch endlich was: Über das Stottern“ erscheint im Ullstein Verlag.

🐾Doris Akrap ist seit 2008 Redakteurin und Kolumnistin bei der taz und moderiert diesen Talk: Nebenbei ist sie auch Autorin, Publizistin, Moderatorin und Boardmitglied im PEN Berlin.

