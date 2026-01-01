taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Hummelhirn

In „Hummelhirn“ erzählt Judith Holofernes von ihrer Kindheit und Jugend – und von der frühen Prägung zur People Pleaserin. Das Buch beschreibt eine Geschichte der Anpassung, inklusive zahlreicher schmerzhafter wie komischer Fehlversuche.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 20.03.2026, 14:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei --------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Holofernes blickt auf ein Aufwachsen mit einer nonkonformistischen und zugleich ausgesprochen netten Mutter zurück. Sie schreibt über Liebesverwirrungen, erste eigene Songs und über einen Körper, der unter ständiger Beobachtung steht. Mit Zartheit und Klarheit nähert sie sich den Momenten, in denen der Wunsch, alles richtig zu machen, mit dem Bedürfnis nach Eigenart kollidiert.

Bevor sie mit „Wir sind Helden“ bekannt wird, ist Judith Holofernes ein ungewöhnliches Kind: verträumt, unkonzentriert, in Bewegung wie eine Hummel. Was heute als Neurodiversität bezeichnet würde, fällt im Berlin der 1970er Jahre kaum auf.

Erst mit dem Umzug der lesbischen Mutter ins bürgerlichere Freiburg beginnt sie, stärker anzuecken. Dort wird der Versuch, nett zu sein und zugleich besonders, zu einer dauerhaften Herausforderung. „Hummelhirn“ erzählt von diesem Spagat – und davon, dass er zwar gelingt, aber nicht ohne Folgen bleibt.

Das Buch zeichnet so den Weg einer Künstlerin nach, lange bevor sie zur Frontfrau einer der erfolgreichsten deutschen Popbands wird. Dabei wird klar, dass sich die eigene Hummeligkeit nicht einfach ablegen lässt, sondern ins Erwachsenenleben hinüberreicht.

Hummelhirn – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Judith Holofernes war Sängerin und Texterin der Band „Wir sind Helden“. Nach dem Ende der Band veröffentlichte sie zwei Soloalben sowie mehrere Bücher, darunter einen Band mit Tiergedichten. 2022 erschien ihr Buch „Die Träume anderer Leute“, das mehrere Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand. Ihr neues Buch „Hummelhirn“ erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch.

🐾 Peter Unfried moderiert diesen Talk. Er ist Chefreporter der taz, Chefredakteur taz FUTURZWEI, sowie Kolumnist und Autor.

