Musikdiskurs im Netz 2,0 : Höhere Weihen – niedere Instinkte
Musikkritik unter Druck: Wie Social Media, Fankulturen und digitale Öffentlichkeit den Umgang mit Kritik im Pop verändern.
Musikkritik im Shitstormzeitalter. Wie Fankulturen und Social-Mediapräsenz eine kritische Auseinandersetzung mit Pop begleiten. Welche Folgen ein Veriss haben kann. Was die Kunst eines Disstracks ist und weshalb wir trotzdem menschlich zugewandt bleiben.
Wann: Di., 20.01.2026, 19:00 Uhr
Einlass: 18:30 Uhr
Wo: taz Kantine und im Livestream.
Friedrichstr. 21
10969 Berlin
Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.
Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.
Ein Roundtable mit folgenden Gäst:innen:
🐾 Henrik von Holtum (alias Textor) ist Musiker und Autor. Als Rapper und Produzent ist er Teil der HipHop-Crew Kinderzimmer Productions. Als Autor macht er Radio-Features u.a. für den SWR, schreibt für die taz und unterrichtet Musik und Text am Institut für Pop-Musik der Folkwang Universität der Künste in Essen.
🐾 Annekathrin Kohout ist freie Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Sie studierte Germanistik, Kunstwissenschaft, Medientheorie, Philosophie und Fotografie in Dresden, Karlsruhe und Leipzig. Ihr jüngstes Buch „Hyperreaktiv. Wie in Sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird“erschien 2025. Für die taz schreibt sie die Kolumne „Feed Interrupted“.
🐾 Juliane Liebert, geboren 1989 in Halle an der Saale, hat an der Universität der Künste Berlin studiert und arbeitet als freie Autorin und Journalistin, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Die Zeit und den Spiegel. Sie schreibt Prosa und Lyrik und hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt „mörderballaden“ (Suhrkamp Verlag, 2025).
🐾 Julian Weber, Musikredakteur der taz, moderiert diesen Talk. Hat in München Amerikanistik und Soziologie studiert, arbeitet nach Stationen in Zürich und Hamburg seit 2009 im Kulturressort der taz.
Empfohlener externer Inhalt
Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de