piwik no script img

Musikdiskurs im Netz 2,0 Höhere Weihen – niedere Instinkte

Musikkritik unter Druck: Wie Social Media, Fankulturen und digitale Öffentlichkeit den Umgang mit Kritik im Pop verändern.

Das Bild zeigt eine Collage aus den Autor:innen: Henrik von Holtum, Julian Weber, Annekathrin Kohout
Kritik in Zeiten wo jeder kritisieren kann: Wie Social Media Pop begleitet Foto: DSC | Allgeier | Julianeporträt

Musikkritik im Shitstormzeitalter. Wie Fankulturen und Social-Mediapräsenz eine kritische Auseinandersetzung mit Pop begleiten. Welche Folgen ein Veriss haben kann. Was die Kunst eines Disstracks ist und weshalb wir trotzdem menschlich zugewandt bleiben.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Di., 20.01.2026, 19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream.

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Ein Roundtable mit folgenden Gäst:innen:

🐾 Henrik von Holtum (alias Textor) ist Musiker und Autor. Als Rapper und Produzent ist er Teil der HipHop-Crew Kinderzimmer Productions. Als Autor macht er Radio-Features u.a. für den SWR, schreibt für die taz und unterrichtet Musik und Text am Institut für Pop-Musik der Folkwang Universität der Künste in Essen.

🐾 Annekathrin Kohout ist freie Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Sie studierte Germanistik, Kunstwissenschaft, Medientheorie, Philosophie und Fotografie in Dresden, Karlsruhe und Leipzig. Ihr jüngstes Buch „Hyperreaktiv. Wie in Sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wirderschien 2025. Für die taz schreibt sie die Kolumne „Feed Interrupted“.

🐾 Juliane Liebert, geboren 1989 in Halle an der Saale, hat an der Universität der Künste Berlin studiert und arbeitet als freie Autorin und Journalistin, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Die Zeit und den Spiegel. Sie schreibt Prosa und Lyrik und hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt „mörderballaden“ (Suhrkamp Verlag, 2025).

🐾 Julian Weber, Musikredakteur der taz, moderiert diesen Talk. Hat in München Amerikanistik und Soziologie studiert, arbeitet nach Stationen in Zürich und Hamburg seit 2009 im Kulturressort der taz.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beteiligen sie sich

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen