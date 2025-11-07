Jetzt in der Verlosung Freikarten für PANDAwomen

Vom polnischen Punk bis zum türkischen Schattentheater: Das Programm des 8.PANDAwomen, das dieses Jahr vom 7.11. bis zum 19.12.2025 stattfindet, ist komplett. Die sieben PANDAwomen-Abende, die als vielgestaltige Mini-Festivals konzipiert sind, feiern die kulturelle Vielfalt von Estland, Georgien, Iran, Jemen, Polen, Belarus und der Türkei – und wurden von Expert:innen aus der jeweiligen Diaspora kuratiert.

Dabei reicht die Bandbreite von klassischen und experimentellen Klängen bis hin zu Lesungen, Workshops, Performances und Filmvorführungen.

Unter den prominenten Künstler:innen befinden sich die renommierte und vielfach ausgezeichnete Autorin Nino Haratischwili, die belarussische Avantgarde-Musikerin und Dichterin Sveta Ben und der estnische Rising Star Mari Kalkun.

Zu allen Mini-Festivals gehören DJ-Sets, Essen aus der Region, passendes Ambiente – sowie natürlich der Austausch miteinander.

Nähere Informationen zum PANDAwomen Festival gibt es hier.