29.10.2025 Luisa Faust unterstützt die digitale Transformation

Luisa Faust wird Redakteurin für die Unterstützung der digitalen Transformation

Die taz steckt mitten in der Transformation, zum 17. Oktober hat das Haus seinen Abschied vom Druck der Tageszeitungen vollzogen, mit all seinen Hürden und Herausforderungen. Arbeitsabläufe in der Redaktion werden stufenweise umgestellt, neue Tools und neue redaktionelle Rollen eingeführt, Prioritäten verschieben sich, die digitalen Produkte werden gestärkt. Für die Redaktion der taz bringt das große Umbrüche mit sich. Ihr steht künftig deshalb eine Kollegin zur Unterstützung der digitalen Transformation an der Seite: Luisa Faust.

Luisa Faust, seit 2018 bei der taz, bringt eine sehr gute Kenntnis des gesamten Hauses und seiner Vielfältigkeit mit. Für drei Jahre leitete sie das Programmteam des taz lab und entwickelte die digitalen Veranstaltungsformate der taz mit. Sie lernte die taz in verschiedenen Stationen als Volontärin kennen und arbeitete als Redakteurin im Inland und im Gesellschafts- und Medienressort tazzwei.

Luisa Faust wird der Redaktion als Expert*in für die neuen Abläufe, Rollen, Tools und Kanäle zur Seite stehen und ihre Expertise an die Kolleg*innen weitergeben. Sie wird sicherstellen, dass die digitalen Produkte alte und neue Abonnent*innen und alle Leser*innen auf den digitalen Kanälen in gewohnter Qualität erreichen. In den kommenden Monaten wird sie insbesondere das Ressort tazeins, das neue App-Ressort, bei der Einführung von Smart Templates, dem Tool zur Erstellung der digitalen Zeitungsseitenansicht, begleiten.

"Die Seitenwende ist eine Aufgabe für das ganze Haus. Ich freue mich darauf, sie mit den Kolleg*innen am Desk und in den Ressorts anzugehen. Ich freue mich auch, daran mitwirken zu können, die Ausdruckskraft der Redaktion in App und E-Paper in die Zukunft zu tragen", sagt Luisa Faust zu ihrer neuen Rolle. „Die Transformation ist eingeläutet“, sagt Barbara Junge, Chefredakteurin der taz, „aber sie ist eben erst eingeläutet. Jetzt befinden wir uns mittendrin, mit neuen Tools, neuen Produktionsabläufen und zugleich auch noch einer Neuaufstellung der redaktionellen Prozesse im Newsroom. Bei all dem unterstützt uns jetzt Luisa Faust mit ihrer umfänglichen Erfahrung in vielen Bereichen der taz. Wir freuen uns und wünschen Luisa einen erfolgreichen Start."