Workshop der taz Panter Stiftung Frauen, die den Sport beschreiben

taz Panter Stiftung | Noch immer gibt es viel zu wenige Frauen im Sportjournalismus. Wer bei einem großen Event wie dem Champions-League-Finale der Männer einen Blick in den Medienarbeitsraum wirft, muss zu dem Eindruck kommen, dass Sport die schönste Männersache der Welt ist.

Doch Männer dominieren nicht nur in den Sportredaktionen, sie dominieren auch als Thema der Berichterstattung. Frauensport fristet auf den Sportseiten und -portalen oft nur ein Schattendasein. Hier gibt es Nachholbedarf.

Schon 2018 hat die taz Panter Stiftung einen Workshop für zehn Nachwuchsjournalistinnen veranstaltet, die vier Tage lang eine Sportredaktion bildeten und eine Beilage erstellten. Daran wollen wir 2025 anknüpfen und parallel zur Fußball-EM im Juli Platz für junge Stimmen schaffen. Texte, die im Workshop entwickelt werden, werden auf den Sonderseiten der taz zur EM veröffentlicht. Zudem wollen wir in Podcasts den Ideen der Workshop-Teilnehmerinnen Raum geben.

Digital und im taz Haus

Vom 4. bis 6. Juli treffen wir uns im taz Haus in Berlin zum gemeinsamen Diskutieren und Recherchieren. Wir wollen erfahren, wie andere Redaktionen mit dem Thema Frauen-Repräsentanz umgehen, und geben auch einen Einblick in die Arbeitsweise der Sportredaktion der taz. Davor werden wir uns sicher schon digital vernetzen und konferieren.

Bist du zwischen 18 und 27 Jahren und willst dich für den Workshop bewerben? Dann schicke bitte an stiftung@taz.de eine E-Mail unter dem Betreff „Bewerbung Sport Workshop“ mit Angabe von Namen, Adresse, E-Mail, ggf. Telefon sowie mit einem kurzen Schreiben dazu, was du bisher gemacht hast und warum du am Workshop teilnehmen möchtest.

Wir freuen uns über eure Bewerbungen bis zum 20. Juni. Wir werden uns dann bis zum 27. Juni mit einer Zu- oder Absage zurückmelden. Nach Auswahl der Teilnehmerinnen wird es am Anfang der KW 27 eine vorbereitende Online-Sitzung geben. Die Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten werden von der taz Panter Stiftung übernommen.

Falls du noch Fragen hast, melde dich unter stiftung@taz.de oder +49-30-25902-213.

Andreas Rüttenauer und Aline Schwermer leiten das Sportprojekt der taz Panter Stiftung.