Freikarten zu verlosen Glanz und Widerstand

Glanz und Widerstand ist eine immersive Ballettperformance der Berlin Ballett Company im Try-out Stadium: bewegend, raumübergreifend, publikumsnah. In vier unterschiedlichen Szenen, die in Innenräumen sowie unter freiem Himmel stattfinden – bewegt sich das Publikum gemeinsam mit den Tänzer:innen durch ein lebendiges Geflecht aus Film, Tanz und Klang.

Die Recherche gilt dabei sowohl dem Zusammenspiel zwischen Performer:innen und Publikum als auch der künstlerischen Symbiose von Ballett, Film, Schauspiel und Lesung – ein Dialog der Künste, getragen von Bewegung, Text, Archivmaterial und hautnaher körperlicher Ko-Präsenz. Alles trifft in einem offenen, begehbaren Format aufeinander, ohne Grenzen zwischen Zuschauer*innen und Szene.

Im Zentrum steht Marlene Dietrich – Filmikone, Stilvorbild, Geliebte, Mutter, politische Figur. Inspiriert von ihrem Leben und ihrer klaren Ablehnung des NS-Regimes entsteht eine Performance, die viele Facetten dieser faszinierenden Figur beleuchtet: Glamour, Widerspruch, persönliche Freiheit – und die Kraft des Neinsagens.

Es geht nicht um eine biografische Darstellung, sondern um eine empathische Annäherung an eine couragierte Frau, die in einer von Angst gekennzeichneten Zeit keine Kompromisse machte. Was heißt es, inmitten der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stehen und dennoch den Mut zu haben, Haltung zu zeigen? Wie lassen sich Intimität und Öffentlichkeit, Mythos und Mensch, in Tanz übersetzen?

Den Abschluss bildet ein exklusives Open-Air-Screening eines Dokumentarfilms über Marlene Dietrich – dort, wo Geschichte spürbar wird: in den historischen Studios, wo Dietrich einst selbst vor der Kamera stand.

Die Performance findet im Rahmen der Dokumentale statt. Die Dokumentale (12.–22. Juni 2025) ist ein Berliner Festival für dokumentarische Formate, das Filme, neue Medien, Sachbücher und Podcasts fördert. Es schafft eine interdisziplinäre Plattform für den Austausch zwischen Filmemacher:innen, Journalist:innen, Autor:innen, Künstler:innen, Wissenschaftler:innen und dem Publikum.

Vom 12.–15. Juni findet ergänzend das Fachprogramm D'Hub statt, das mit Panels, Workshops und Netzwerkveranstaltungen Impulse für die Branche setzt. Highlight ist The Good Media Pitch, Deutschlands erstes Film und Impact Programm, der ausgewählte Projekte mit Expert:innen aus der Ziviligesellschaft für potentielle Partnerschaften zusammenbringt.