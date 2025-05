Tour zur Seitenwende 20.5. Frankfurt/Main Eine bundesdeutsche Frauenbewegung

Wer in den letzten Jahren auf einer Demonstration stand, wird an den standfesten Omas gegen Rechts nicht vorbeigekommen sein. Seit sich die Gruppe 2018 in Deutschland gegründet hat, verzeichnet sie immer mehr Mitglieder. Etwa 40.000 sind es laut Eigenauskunft bisher – darunter auch Opas und Frauen, die keine Enkel haben.

Veranstaltungsinformationen Wann: Dienstag, 20. Mai 2025 Ab 17 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion Wo: Brotfabrik Bachmannstraße 2-4 60488 Frankfurt am Main Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Omas gegen Rechts sind demokratieerprobt. Und dennoch gehören sie zu denen, an deren demokratischer Überzeugung die CDU zweifelt. Was bedeutet ein Bundeskanzler Friedrich Merz für sie? Wie hat sich ihr Aktivismus im Laufe der Jahre verändert? Was können Ost und West 35 Jahre nach der Wiedervereinigung voneinander lernen? Und wie kann man in Zeiten von Donald Trump und AfD aktiv werden?

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 17 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass sie auch nach der Seitenwende ihr Abo behalten, haben wir ein Dankeschön-Paket. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Seitenwende - was dahinter steckt Die werktägliche taz erscheint am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal gedruckt - danach als ePaper. Die wochentaz gibt es weiter gedruckt und als ePaper. Sie haben Fragen zur Seitenwende, Probleme bei der Nutzung der App und könnten Hilfe gebrauchen? Kommen Sie doch schon früher zu Veranstaltung!

🐾 Jutta Shaikh ist zweite Vorsitzende des Bundesvereins Omas gegen Rechts und Sprecherin der Ortsgruppe Frankfurt/Main.

🐾 Christiane Lähnemann ist Teil der Omas gegen Rechts in Magdeburg und koordiniert die Ost-West-Kooperation der Gruppe.

🐾 Katrin Gottschalk ist stellvertretende Chefredakteurin der taz.

