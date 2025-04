taz Queer Talk: Fetisch & Folsom Wiedergelesen: „Der Ledermann spricht mit Hubert Fichte“

1977 erschien das erste Manifest der Leder- und Fetischbewegung im deutschsprachigen Raum, Jahre bevor schwule Kerle in voller Ledermontur CSDs und Festivals wie Folsom Europe aufmischten.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mi., 16.04.2025, 19:00 Uhr Einlass: 18:00 Uhr Wo: Café Ulrichs Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11 10787 Berlin ----------------------------------------------- Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Hans Eppendorfer war der Autor, im bürgerlichen Leben ein Mann namens Hans-Peter Reichelt. Er war Chefredakteur der Schwulenzeitschrift „Him/Applaus“ und schrieb mit dem damals berühmten Schriftsteller Hubert Fichte das als Dialog angelegte Buch „Der Ledermann spricht mit Hubert Fichte“. Es wurde im deutschsprachigen Bereich zu einem Erfolg, zumal es vor der Buchpublikation als Theaterstück inszeniert worden war.

Fast 50 Jahren nach der Veröffentlichung sprechen wir über Fragen wie: Hat dieses Manifest politisch oder ästhetisch auch der schwulen Szenen zu Selbstbewusstsein verholfen? Wer waren diese Ledermänner überhaupt – und wer wollen sie heute sein? Erinnerungen an eine Zeit vor Aids und vor der Liberalisierung der gesellschaftlichen Stimmungen gegenüber Homosexualität.

Fetisch, so oder so, ist kein Underground mehr, sondern ein Wort für das sexuell Andere, Ungewöhnliche. Eine Wiederlektüre am Vorabend des Ostertreffens der Folsom-Community in Berlin.

Ein Queer Talk mit:

🐾 Denis Watson, Vorstand bei Folsom Europe e.V.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk. Er ist taz-Redakteur, Kurator des taz lab und Autor verschiedener Bücher, etwa zur Identitätspolitik und zur Berliner Sonnenallee nach dem 7. Oktober.

Dies ist ein taz Queer Talk in freundlicher Kooperation mit Folsom Europe e.V.