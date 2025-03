Für User:innen von Facebook & Insta Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel der taz

Danke, dass Du dich für unser Gewinnspiel interessierst. Mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen wollen wir dich über Deine Rechte informieren:

🐾 1. Veranstalter:in

Die Veranstalter:in des Gewinnspiels ist die taz Verlags und Vertriebs GmbH, Friedrichstr. 21, 10696 Berlin, verlosung@taz.de.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu meta und wird nicht von meta gesponsert, unterstützt oder organisiert.

🐾 2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Mitarbeiter:innen der Veranstalter:in und deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

🐾 3. Teilnahme am Gewinnspiel

Die Teilnahme erfolgt durch das Ausfüllen unseres Formulars bei meta. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.

Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen gebunden.

🐾 4. Gewinn und Gewinnermittlung

Zu gewinnen gibt es ein taz-Anti-AfD-Stickerset. Der:die Gewinner:in wird per Zufallsprinzip ermittelt.

🐾 5. Einwilligung zur taz-Werbung

Durch die Teilnahme erklärt sich die Teilnehmer:in ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre angegebenen Daten für die Zusendung von Informationen und Werbung zu Projekten, Aktionen und Produkten der taz genutzt werden. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Teilnehmer:innen per E-Mail oder Post zu kontaktieren.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Nutze dafür den Abmelde-Link am Ende unserer Mails oder schreibe einfach und formlos per E-Mail an datenschutz@taz.de.

🐾 6. Datenschutz

Die im Rahmen dieses Gewinnspiel von uns erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer:innen werden ausschließlich für die Durchführung unseres Gewinnspiels und, sofern eine ausdrückliche Einwilligung vorliegt, für taz-Werbezwecke genutzt.

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!

Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.

🐾 7. Haftungsausschluss

Die Veranstalterin haftet nicht für technische Störungen, Verzögerungen oder Ausfälle im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.

🐾 8. Beendigung des Gewinnspiels

Die Veranstalter:in behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus wichtigen Gründen jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden oder zu ändern.

🐾 9. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Berlin, 20. März 2025