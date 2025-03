taz zahl ich im Februar 2025 Viele neue Unterstützer:innen im Februar

taz zahl ich | Im Februar haben sich erfreulich viele Leser:innen dafür entschieden, freiwillig für taz.de zu bezahlen. Mit 1.163 neuen Mitgliedern der Solidargemeinschaft und 288 beendeten Mitgliedschaften im gleichen Zeitraum zählte die Community Ende vergangenen Monats 42.541 solidarische Unterstützer:innen.

Die Solidargemeinschaft hat im Februar 290.829,56 Euro für den frei zugänglichen Journalismus auf taz.de bezahlt. Über regelmäßige Beiträge kamen so 267.328,35 Euro zusammen. Die übrigen 23.501,21 Euro setzen sich aus Spontanzahlungen über verschiedene Zahlungswege zusammen, Spitzenreiter war hier im vergangenen Monat Paypal (11.709,33 Euro).

Warum taz.de im vergangenen Monat sowie in den Monaten davor so viele Menschen davon überzeugen kann, dass es sich lohnt dafür zu zahlen, wissen wir nicht genau. Es dürfte nicht verwundern, dass bei großen nachrichtlichen Ereignissen in der Regel mehr Seitenaufrufe zu verzeichnen sind. Die Anmeldezahlen folgen dem häufig bis zu einem gewissen Maß. Doch obwohl die Bundestagswahl in den Februar fiel, hatten wir keinen nennenswerten Anstieg der Seitenabrufe zu verzeichnen.

Es gibt allerdings einen anderen Faktor, der sich auf die guten Anmeldezahlen in der letzten Zeit ausgewirkt haben könnte: die Neugestaltung der Seite im Oktober. Das freut uns sehr, denn es zeigt, dass die viele Arbeit, die unzählige Kolleg:innen investiert haben, sich auch ganz konkret finanziell auszahlt.

Unser Dank geht daher diesmal auch an diese Menschen. Und wie immer an die zehntausende Unterstützer:innen, die freiwillig für taz.de bezahlen. Vielen Dank!