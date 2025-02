taz talk: die Zukunft der Urbanen Praxis Wer hat Teil an der Stadt?

Geht es um die Stadt, das Wohnen, und das Zusammenleben stoßen traditionelle Planungsprozesse zunehmend an ihre Grenzen. Die Krisen sind zu vielfältig für eine hierarchische Kontrolle, es bedarf mehr geteilter Verantwortung. Genau an diesem Punkt setzt die Urbane Praxis an.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 25.03.2025, 19:00 Uhr Einlass: 18:00 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin ----------------------------------------------- Platzreservierung erforderlich Eintritt frei Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. ----------------------------------------------- Die Kantinenveranstaltung wird live auf YouTube gestreamt.

Gleichsam wird sie aktuell durch Kürzungen bedroht. Dabei kann Urbane Praxis mit der Zivilgesellschaft als zentrale Akteurin die Städte resilienter, nachhaltiger, solidarischer und lebenswerter machen – wenn sie als professionelle Disziplin ernst genommen und entsprechend gefördert wird. Das steht derzeit wieder auf der Kippe.

Wir fragen uns, wie es sich auch und weiterhin von unten mitreden lässt in der Stadt.

Ein taz talk mit:

🐾 Cihan Arin (Architekt, verantwortlich für die Beteiligung von Nichtstaatsbürger*innen bei der IBA’84/87)

🐾 Markus Bader, Mitglied der Gruppe raumlabor in Berlin

🐾 Christian Junge (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen)

🐾 Sabine Kroner, (Berlin Mondiale gUg, Vorstandsmitglied von Urbane Praxis e.V.)

🐾 Matthias Lilienthal (Theatermacher und zukünftiger Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz)

🐾 Sophie Jung moderiert diese Veranstaltung. Sie ist taz-Kulturredakteurin.

Beteiligen Sie sich:

Fragen des Publikums sind hocherwünscht – bitte gern auch vorher einsenden an taztalk@taz.de: Herzlich willkommen!