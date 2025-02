taz Panter Preis 2025 Jetzt bewerben!

taz Panter Stiftung | Die Luft für zivilgesellschaftliche Projekte wird auch in Deutschland dünner. Umso wichtiger ist, dass bestehende Projekte weiter unterstützt werden – und mehr Öffentlichkeit bekommen.

Die taz Panter Stiftung vergibt den taz Panter Preis dieses Jahr darum gleich zwei Mal – einmal in Halle (Sachsen-Anhalt) und einmal in Bochum (Nordrhein-Westfalen).

Bewerbungsformular Die Bewerbungsfrist läuft vom 1. März bis zum 21. März. Das Bewerbungsformular findet sich (ab 1.3.) unter: taz.de/pantersuche

Unter dem Motto „Zusammen:Halt! – für ein friedliches und menschliches Miteinander“ können sich Personen und Initiativen bewerben (oder von Dritten vorgeschlagen werden), die die Demokratie stärken, sich für ein friedliches und respektvolles Miteinander, für Menschenrechte und Solidarität, Kultur und Klimaschutz einsetzen.

In Halle findet die Preisverleihung am Samstag, den 7. Juni, im Peissnitzhaus statt, in Bochum wird der Panter Preis dann einen Monat später am Samstag, den 5. Juli, verliehen (der Ort wird zeitnah bekannt gegeben).

Sowohl in Halle als auch in Bochum wird es ein politisches und musikalisches Rahmenprogramm zur Preisverleihung geben, unter anderem mit einer politischen Debatte, einer Live-Sendung des Ost-trifft-West-Podcasts Mauerecho und eines kulturjournalistischen Talks unserer neuen Lost & Found-Reihe.