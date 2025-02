20.02.2025 Offener Brief: Genossenschaften für eine offene Gesellschaft

Gemeinsam mit über 70 weiteren Genossenschaften setzt sich die taz Genossenschaft mit einem offenen Brief zur Bundestagswahl für Offenheit und demokratische Werte ein.

Die teilnehmenden Genossenschaften bekennen sich öffentlich zu demokratischen Werten wie Vielfalt, Solidarität, Offenheit und Respekt, die auch im genossenschaftlichen Prinzip verankert sind. Bis heute haben sich über 70 Genossenschaften der Initiative angeschlossen, neben der taz Genossenschaft auch der FC St. Pauli, die Sparda-Bank Berlin, Prokon, SuperPeers und die Bürgerwerke.

„Wir erleben, wie Extremismus, Hetze und populistische Parolen immer lauter werden. Wie einfache Antworten auf komplizierte Fragen gegeben werden. Wie der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt. Wie die Würde des Menschen in Frage gestellt wird. All das haben wir in unserer Geschichte schon erlebt - und wir alle wissen, dass es für niemanden gut ist“, schreiben die Inititator*innen.

Und Lana Wittig, Leiterin der taz Genossenschaft ergänzt: „Als Genossenschaften liegen uns demokratische Werte in der Unternehmens-DNA. Wir haben uns mit über 70 genossenschaftlich organisierten Unternehmen zusammengeschlossen, um zu dieser entscheidenden Bundestagswahl ein lautes Signal aus der Wirtschaft zu senden: Wir stehen für entschlossen für eine offene Gesellschaft ein.“

Der offene Brief enthält einen Aufruf an alle Bürger*innen, sich ebenfalls für eine Gesellschaft zu entscheiden, die niemanden ausschließt, und kann weiterhin von Genossenschaften unterzeichnet werden. Hier geht es zum Offenen Brief und zur Möglichkeit, sich der Initiative anzuschließen.

Angestoßen wurde die Initiative vom Bündnis #GenoDigital, einem Zusammenschluss von Gründer*innen, Aufsichtsrät*innen und Vorstandsmitgliedern von Genossenschaften. Näheres zur Initiative sowie Ressourcen und Veranstaltungen rund um innovative Genossenschaften, finden Sie auf der Website von #GenoDigital.

Pressemitteilung als PDF aufrufen.