taz lab 2025 am 26.04. weiter / machen – Jenseits der Empörung

Auch in diesem Jahr findet das taz lab statt. Wir freuen uns, alle Interessierten am Samstag, dem 26. April von morgens 8:30 bis spätabends am taz Haus zu begrüßen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 26.04.2025 Wo: taz Haus, frizz forum und tba Friedrichstr. 21, Friedrichstr. 23 & Outdoor 10969 Berlin

Im Rahmen des diesjährigen taz lab fragen wir uns „wie wollen wir weitermachen?“ Denn machen wir uns nichts vor: Die politischen Impulse und Ideen, die grün oder links klingen, sind weniger mehrheitsfähig denn je.

Die sozialen Bewegungen, die uns am Herzen liegen und in den vergangenen zehn Jahren medial und kulturell stärkste Aufmerksamkeit erhielten, kriegen inzwischen kein Bein mehr auf den Boden. Ob Klimakrise, soziale Ungleichheiten oder die Perspektive auf die Bundestagswahlen am 23. Februar – es deutet wenig darauf hin, dass es besser wird.

Trotz alledem glauben wir, dass es sich nicht lohnt, sich in dystopischen Gedankenlabyrinthen zu verlieren. Schluss mit der ewigen Empörung – es braucht neue Perspektiven!

Seien Sie dabei und genießen Sie die Gespräche und Workshops. Treten Sie in den Austausch mit anderen Leser*innen, Initiativen oder taz-Redakteur*innen. Der taz Kongress zum Debattieren, Streiten und wieder Zusammenfinden.

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt schon Tickets gewinnen

Der Vorverkauf startet in naher Zukunft doch bereits jetzt haben Sie die Chance 2x2 Tickets für das taz lab 2025 zu gewinnen.

Falls Sie bereits Gedanken, Vorschläge oder Kritik teilen möchten, schreiben Sie uns gerne an: tazlab@taz.de.