taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Lauf, Mama, Lauf!

Mit rotzfrechem Humor und einem ungeschönten Blick erzählt die Berliner Humoristin Mareike Barmeyer vom alltäglichen Wahnsinn mit Kindern – aber vor allem von den Eltern, dieser seltsamen Spezies, die wie nachhaltige Kindermode mit ihren Kindern mitwächst.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 29.03.2025, 17:00 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Ob vor überfüllten Eisdielen, im Supermarkt oder auf dem Weg zur Kita: Das Leben mit Kindern gleicht einer Wundertüte voller Überraschungen: manchmal zum Staunen, oft zum Verzweifeln. Zwischen eitrigen Rotznasen und nicht mehr ganz sauberen Feuchttüchern spürt die Autorin der Dynamik des Familienlebens nach und überlässt es dem Humor der Leser:innen, zu entscheiden, ob Eltern und Kinder überhaupt zusammenpassen.

Selbstironisch und urkomisch seziert die Ich-Erzählerin das Verhalten der Eltern und liefert Geschichten für alle, die entweder selbst im Familienchaos stecken oder sich schadenfroh an der Supermarktkasse über brüllende Kinder amüsieren. Ein Buch, das Eltern zum Lachen bringt – und allen anderen zeigt, warum sie froh sein können, keine zu sein.

Lauf, Mama, Lauf! – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Mareike Barmeyer hat die 1990er-Jahre in Großbritannien verbracht und dort Soziologie studiert. Als Mitgründerin der Lesebühne "Rakete 2000" tritt sie mit dieser regelmäßig in Berlin auf. Außerdem arbeitet sie freiberuflich für die taz und als Lehrbeauftragte für qualitative Forschungsmethoden an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ihr Buch erscheint am 17.03.2025 im Satyr Verlag.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk. Er ist taz-Redakteur, Kurator des taz lab und Autor verschiedener Bücher, etwa zur Identitätspolitik und zur Sprache der Kirche (mit Philipp Gessler).

