taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Der 7. Oktober und der Krieg in Gaza

Am 7. Oktober 2023 griff die Hamas Israel mit einem Anschlag an, bei dem über Tausend Menschen ermordet wurden, darunter viele Besucher des Nova-Musikfestivals und Bewohner von Kibbuzim. Rund 250 Geiseln wurden verschleppt, noch immer sind nicht alle befreit.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 29. 3.2025, 15:30 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig

Israels Reaktion: Abriegelung des Gazastreifens und eine umfassende Militäraktion, mit katastrophalen humanitären Folgen und Zehntausenden toten Palästinenser*innen.

Muriel Asseburg analysiert die Ereignisse im historischen Kontext und beleuchtet weitreichende Verflechtungen zwischen den Akteuren der Region. Der Gazakrieg betrifft nicht nur Israel und Palästina, sondern verschärft Spannungen darüber hinaus – vom Westjordanland bis zum Iran. Auch internationale Vermittlungsversuche, etwa durch die USA, bezieht sie mit ein.

Mit Empathie und präziser Analyse zeigt Asseburg, wie sich der Krieg seit dem 7. Oktober entwickelt hat und welche Dynamiken den Nahostkonflikt weiter anheizen. Ein Buch für alle, die die Lage vor Ort und die globalen Auswirkungen besser verstehen wollen.

Der 7. Oktober und der Krieg in Gaza. Hintergrund. Eskalation. Folgen – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Muriel Asseburg, ist Nahostexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Ihr neues Buch erscheint am 20.02.2025 bei C.H.Beck.

🐾 Daniel Bax moderiert diesen taz Talk. Er ist Redakteur im Regieressort der taz. Er wurde 1970 in Blumenau (Brasilien) geboren und ist seit fast 40 Jahren in Berlin zu Hause, hat Publizistik und Islamwissenschaft studiert und viele Länder des Nahen Ostens bereist. Er schreibt über Politik, Kultur und Gesellschaft in Deutschland und anderswo, mit Fokus auf Migrations- und Religionsthemen sowie auf Medien und Meinungsfreiheit.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de