taz Salon zur Hamburger Bürgerschaftswahl Hamburg wählt – nur wen?

Fast ein Jahrzehnt lang regieren SPD und Grüne nun schon zusammen in Hamburg – weitgehend geräuschlos und mit noch immer recht passablen Zufriedenheitswerten. Doch in Umfragen schrumpft die satte rot-grüne Mehrheit, die CDU holt auf. Die Linke wiederum, die in ihrer Rolle als kritische Parlamentsopposition aufgegangen ist, muss um ihren Wiedereinzug bangen.

Veranstaltungsinformationen: Wann: Di., 14.1.2025, 19.30 Uhr Einlass: ab 18.30 Uhr Wo: Haus 73 (Saal, 2. OG) Schulterblatt 73, 20357 Hamburg ----------------------------------------------- Alternativ im Livestream ----------------------------------------------- Die Teilnahme vor Ort ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal.

Das alles liegt nicht nur an bundespolitischen Trends, sondern hat spezifisch Hamburgische Gründe: Setzt sich die SPD genügend für eine soziale Wohnpolitik ein? Könnte die grüne Mobilitätswende ambitionierter sein? Versinkt die Stadt tatsächlich in der Kriminalität, wie die CDU behauptet? Und wer braucht eine Linke, die nicht regieren will?

Von Klima, Mobilität und Bildung bis Sicherheit, Wirtschaft und Gesundheit: Wer hat die besten Antworten auf die großen Herausforderungen in den nächsten fünf Jahren?

Im taz Salon diskutieren wir darüber und begrüßen auf dem Podium:

🐾 Dirk Kienscherf, Fraktionschef der SPD

🐾 Cansu Özdemir, Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Linken

🐾 Anjes Tjarks, Grüner Ko-Spitzenkandidat und Verkehrssenator

🐾 Anna von Treuenfels-Frowein, Bürgerschaftsabgeordnete der CDU

🐾 taz-Redakteur André Zuschlag moderiert.

